Το Κρεμλίνο διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την ιρανική ηγεσία και δηλώνει έτοιμο να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από τη Μόσχα.

«Εδώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μόνιμη επαφή με την ιρανική πλευρά και με την ιρανική ηγεσία», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως, όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί «για να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχαν συνομιλίες με τους Ιρανούς ομολόγους τους, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Κατηγορίες για βρετανική εμπλοκή στην επίθεση στο Μπριάνσκ

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Βρετανοί ειδικοί ενέχονται στο φονικό ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Μπριάνσκ της Ρωσίας, με τη χρήση βρετανικών πυραύλων Storm Shadow. Πρόκειται για βρετανογαλλικής παραγωγής πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την αποκαλεί η Μόσχα, θα συνεχιστεί προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες «βάρβαρες» επιθέσεις.

Η επίθεση στο Μπριάνσκ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν 37. Η Ουκρανία υποστήριξε ότι στόχος της ήταν εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων πυραύλων, ενώ η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι έπληξε αμάχους.

Διακοπές στο διαδίκτυο και επόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι οι σημαντικές διακοπές και τα προβλήματα στο διαδίκτυο που σημειώθηκαν στη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί», με στόχο τη διασφάλιση «της ασφάλειας των πολιτών» απέναντι στις ουκρανικές απειλές.

«Το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους για τις επιθέσεις του και τα τεχνολογικά αντίμετρα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Υπάρχει μόνο η βεβαιότητα, όπως είπε, ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα συνεχιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους συνομιλιών στην ίδια τουρκική πόλη τον περασμένο χρόνο, ενώ φέτος διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και στη Γενεύη.