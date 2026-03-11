Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ηχογραφημένη συνομιλία δύο πιλότων που συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Στο ηχητικό, όπως ανακοινώθηκε, καταγράφεται επικοινωνία μεταξύ ενός Αμερικανού και ενός Ισραηλινού πιλότου μαχητικών αεροσκαφών, οι οποίοι συντόνιζαν τις κινήσεις τους κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, το απόσπασμα αποτυπώνει τη συνεργασία των δύο πλευρών σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσα σε συνθήκες έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας. Η δημοσιοποίηση του ηχητικού αποσκοπεί, όπως αναφέρθηκε, στην ανάδειξη του συντονισμού των δυνάμεων στον αέρα.

Στην ηχογράφηση ο Ισραηλινός πιλότος ακούγεται να λέει στα αγγλικά προς τον Αμερικανό συνάδελφό του: «Είναι τιμή μας να πολεμάμε μαζί σας. Κάνετε μία εξαιρετική δουλειά».

Ο Αμερικανός πιλότος απαντά: «Σας ευχαριστώ πολύ επίσης κύριοι. Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω. Χτυπήστε δυνατά. Τα λέμε».