Σφοδρή πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε συντονισμό με το Ιράν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 ρουκέτες από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.
Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Οι σειρήνες ήχησαν σε Χάιφα, Γαλιλαία και στα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.
תיעוד היירוטים בשמי חיפה:
בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו. pic.twitter.com/hXuCdvstt4
— מה חדש. What’s new❓ (@Gloz111) March 11, 2026