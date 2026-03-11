Σφοδρή πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε συντονισμό με το Ιράν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 ρουκέτες από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Οι σειρήνες ήχησαν σε Χάιφα, Γαλιλαία και στα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.