Το επόμενο βήμα για την κατασκευή του Πάρκου Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας έγινε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το πρωί, στο δημαρχιακό μέγαρο, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα αναδείξει τον χώρο σε φωτεινό τοπόσημο μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο ανάδοχος του έργου, Γιάννης Κουκούμας. Οι λαμαρίνες έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στο σημείο, ενώ συμβολικά οι εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίας θα ξεκινήσουν την Κυριακή 15 Μαρτίου, εκεί απ’ όπου θα ξεκινήσει, την ίδια ημέρα, η Πορεία Μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το κολαστήριο του Άουσβιτς.

Η ιστορία της Πλατείας Ελευθερίας συνδέεται άρρηκτα με το Ολοκαύτωμα. Εκεί, τον Ιούλιο του 1942, οι Ναζί συγκέντρωσαν 9.000 Εβραίους άνδρες, υποβάλλοντας τους σε εξευτελισμό και καταγραφή για καταναγκαστική εργασία, ξεκινώντας την εκτόπιση σχεδόν 50.000 Εβραίων της πόλης στο Άουσβιτς.

Ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι οι 18 μήνες, με τη δημοτική αρχή να εκτιμά πως μπορεί να «τρέξει» η ανάπλαση και να παραδοθεί έως το Πάσχα του 2027, ως ένας χώρος όπου θα κυριαρχούν το πράσινο και τα δέντρα, με απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Για «όμορφη, ηλιόλουστη κι ευχάριστη μέρα» έκανε λόγο ο κ. Αγγελούδης, με αφορμή τις υπογραφές και την έναρξη των εργασιών.

«Για εμάς η Πλατεία Ελευθερίας ήταν ένα ιδιαίτερα κομβικό έργο, όχι μόνο γιατί συμπληρώνει τα έργα της μεγάλης αναπτυξιακής παρέμβασης που κάνουμε στην πόλη, αλλάζοντας τη φυσιογνωμία της, με τις έξι αναπλάσεις και τις παρεμβάσεις στη γειτονιά, αλλά και για τη σημειολογία που έχει αυτή η πλατεία. Είναι η πλατεία που το 1922 υποδέχτηκε τους Έλληνες κατατρεγμένους από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είναι η πλατεία από την οποία ξεκίνησαν οι Εβραίοι Θεσσαλονικείς στο ταξίδι χωρίς γυρισμό, που είχε σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση μιας δυναμικής, ζωντανής και πολύβουης Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχαν και οι Εβραίοι συμπολίτες», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος προσέθεσε πως «η Πλατεία Ελευθερίας είναι ένα ακόμα κομμάτι σε μια πολιτική πρασίνου και δημόσιου χώρου που έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως δημοτική αρχή. Φυτέψαμε 23.500 νέα δέντρα, ένας αριθμός ρεκόρ που είχε να δει η πόλη πάρα πολλά χρόνια. Μια διοίκηση που πιστεύει ότι ο δημόσιος χώρος και το πράσινο στην πόλη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της μεταμόρφωσής της σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πόλη».

Ο κ. Νικηφορίδης, από την πλευρά του, δήλωσε αισιόδοξος ότι «θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και όλα θα πάνε καλά́ με την Πλατεία Ελευθερίας», ενώ ο ανάδοχος συμπλήρωσε πως «θα γίνει προσπάθεια για σωστό και γρήγορο έργο ώστε να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα για την πόλη».