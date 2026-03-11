Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ένας 20χρονος, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, γύρω στη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε κι ένας 19χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ κι αυτός διακομίστηκε στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Είχε προηγηθεί, στις 9 χθες το βράδυ, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου πεζού, από αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Το όχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κινούνταν στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, όταν -υπό άγνωστες συνθήκες- ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς.

Ο ένας απ’ αυτούς τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.