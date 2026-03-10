Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η στάση της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν να ακολουθούν πιστά το σενάριο που πολλοί ειδικοί περιέγραφαν για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, αν απειληθεί η επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος, οι αγιατολάχ θα αντιδράσουν χωρίς περιορισμούς, επιτιθέμενοι σε όλους τους αντιπάλους τους. Παράλληλα, ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας εκτίναξη του κόστους ασφάλισης και καθιστώντας τη ναυσιπλοΐα μη βιώσιμη.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι αγορές ενέργειας αντιδρούν άμεσα και η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύεται. Σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο προειδοποιούν για κατάρρευση των ενεργειακών προμηθειών, ενώ οικονομολόγοι μιλούν για παγκόσμια οικονομική αναταραχή, όπως αναφέρει το Sky News.

Το πολιτικό κόστος για έναν Αμερικανό πρόεδρο, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών, θα μπορούσε να γίνει δυσβάσταχτο αν επιτρέψει την κλιμάκωση μιας τέτοιας κρίσης. Για χρόνια, ειδικοί προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο να «κλείσει η σφαγίτιδα της παγκόσμιας οικονομίας», αναφερόμενοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ο «TACO president» και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα δεύτερο φαινόμενο που θεωρείται χαρακτηριστικό της εποχής είναι το λεγόμενο «Trump Always Chickens Out». Ο όρος «TACO president» επινοήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Άρμστρονγκ στους Financial Times, ο οποίος σημείωσε ότι παραμένει «εντελώς ασαφές εάν τα σχόλια του προέδρου σχετίζονται με κάποια αλλαγή στην ισορροπία του πολέμου στο πεδίο».

Κατά τον Άρμστρονγκ, οι δηλώσεις του προέδρου έδειξαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τρόπο εξόδου από την κρίση, γεγονός που έγινε δεκτό με ικανοποίηση από τις αγορές. Αυτή η στάση, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ακριβώς το μήνυμα που χρειάζεται να λάβει η ιρανική ηγεσία: ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί την αποκλιμάκωση.

Ακόμη κι αν αυτό συμβεί μετά από καιρό, η κυβέρνηση του Ιράν καλείται απλώς να αντέξει την πίεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν θέσει ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν· αν όμως αυτό παραμείνει στην εξουσία, τότε η αποστολή τους θα θεωρηθεί αποτυχημένη και η ιρανική ηγεσία θα μπορέσει να διακηρύξει νίκη.

Ακόμη και αν το Ιράν χάσει μεγάλο μέρος της στρατιωτικής του ισχύος, η ηγεσία του ενδέχεται να παραμείνει στην εξουσία, παρά τις εσωτερικές πιέσεις και τις προσδοκίες για βοήθεια από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα μηνύματα προς την Κίνα

Σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δηλώσει ότι έχει «εξαλειφθεί». Ωστόσο, όσο υπάρχουν επιστήμονες και πολιτική βούληση, το πρόγραμμα μπορεί να αναγεννηθεί, όπως ένας «περσικός φοίνικας» που αναδύεται από τις στάχτες.

Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από τις μεγάλες δυνάμεις. Η ηγεσία στο Πεκίνο εξετάζει προσεκτικά τα γεγονότα, καθώς φέρεται να σχεδιάζει την πιθανή κατάληψη της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Σι Τζινπίνγκ.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι θεωρείται ότι έχουν πλέον πιο σαφή εικόνα για το πόση οικονομική πίεση αντέχει ο Ντόναλντ Τραμπ, στοιχείο κρίσιμο για κάθε στρατηγικό σχεδιασμό. Έτσι, ένας πρόεδρος που παλαιότερα θεωρούνταν απρόβλεπτος, ενδέχεται να εμφανίζεται πλέον πιο σταθερός από εδώ και πέρα.