Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η λεγόμενη «μαύρη βροχή» και οι τοξικές ενώσεις που έχουν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα του Ιράν, μετά τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Ο Οργανισμός συμφώνησε με τις συστάσεις των ιρανικών αρχών, οι οποίες κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους προστασίας.

Ο οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, που διατηρεί γραφεία στο Ιράν και συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές σε ζητήματα έκτακτης ανάγκης, ανέφερε πως έχει λάβει πολυάριθμες αναφορές για βροχή με ίχνη πετρελαίου. Η Τεχεράνη καλύφθηκε από πυκνό μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά τον βομβαρδισμό ενός διυλιστηρίου, γεγονός που σηματοδότησε νέα κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον των ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας, στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που πέφτει μαζί της αποτελούν όντως έναν κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως στο αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν ο ΠΟΥ υποστηρίζει τις οδηγίες αυτές, ο αξιωματούχος σημείωσε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτήν τη στιγμή, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια που επλήγησαν προκαλώντας φωτιές και εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα, τότε είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν «τη μαζική έκλυση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και αζωτούχων ενώσεων στον αέρα». Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εισπνοή ή η επαφή με τον καπνό και τα σωματίδια μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος και των ματιών, καθώς και δυσκολία στην αναπνοή. Η παρατεταμένη έκθεση σε ορισμένες από αυτές τις ενώσεις ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, πρόσθεσε.

Ένα βίντεο που εστάλη στο πρακτορείο Reuters από υπάλληλο του ΠΟΥ δείχνει μέλος του προσωπικού να καθαρίζει μαύρο υγρό στην είσοδο του γραφείου του Οργανισμού στην Τεχεράνη στις 8 Μαρτίου. Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει το υλικό από ανεξάρτητη πηγή.

