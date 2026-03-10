Η AEK θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέναντι στην Τσέλιε για την πρώτη «μάχη» της φάσης των «16» του UEFA Conference League (12/3, 22:00), με την UEFA να ανακοινώνει τον διαιτητή της συνάντησης.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Πορτογάλος ρέφερι πρώτης κατηγορίας, Λουίς Γκοντίνιο, 40 ετών, γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς έχει σφυρίξει αρκετούς αγώνες στη χώρα μας, όπως το AEK – Άρης το 2023 και το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός το 2024.

Βοηθοί του θα είναι οι Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μάρτινς, ενώ τέταρτος διαιτητής ο Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα βρίσκεται ο Αντρέ Ναρσίσο και χρέη AVAR θα εκτελέσει ο Μπρούνο Εστέβες.