Αιτήματα από 11 χώρες, γειτονικές του Ιράν δέχεθηκε η Ουκρανία προκειμένου να λάβουν στήριξη και εκπαίδευση για την αναχαίτηση ιρανικών drones δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Αίτημα ήρθε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από τις ευρωπαϊκές χώρες τόσο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης, αλλά και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από την δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», δήλωσε σήμερα ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram μετά από συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ορισμένα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη».

Έστειλαν ήδη βοήθεια στις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία απέστειλε drones αναχαίτισης και ομάδα ειδικών στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με στόχο την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στους New York Times, σημειώνοντας ότι το σχετικό αίτημα προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ υπέβαλαν το αίτημα την Πέμπτη (5/3) και η ουκρανική ομάδα αναχώρησε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αποστολή αναμένεται να φτάσει σύντομα στη Μέση Ανατολή για να αναλάβει καθήκοντα υποστήριξης.