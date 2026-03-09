Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη» με τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Κόλπου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία ως «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτυγχάνουν τους στόχους τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Εκτοξεύουν βαλλιστικούς από κατοικημένες περιοχές

Την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός προειδοποιεί ότι το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» και συνιστά στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ώστε να αποφύγουν πιθανές απώλειες από αμερικανικά πλήγματα σε αυτές τις τοποθεσίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command) σημειώνεται ότι «ο αμερικανικός στρατός λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αμάχων, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών που βρίσκονται εντός ή κοντά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το ιρανικό καθεστώς για στρατιωτικούς σκοπούς».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται στις πόλεις Ντεζφούλ, Εσφαχάν και Σιράζ. Η προειδοποίηση χαρακτηρίζεται ως «safety warning» και εκδόθηκε από την US CENTCOM, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.