Οι πέντε αφρικανικοί γκρι παπαγάλοι Billy, Eric, Tyson, Jade και Elsie έγιναν γνωστοί παγκοσμίως πριν από λίγα χρόνια στο Lincolnshire Wildlife Park του Ηνωμένου Βασιλείου, χάρη στη μοναδική τους ικανότητα να μιμούνται βρισιές και προσβλητικές λέξεις. Η συμπεριφορά τους προκάλεσε έκπληξη και γέλιο στους επισκέπτες κάθε ηλικίας, καθώς τα πτηνά ανέπτυξαν έναν έντονο δεσμό μεταξύ τους, μιμούμενα φωνές και ήχους με τρόπο που θύμιζε μικρή κοινωνική ομάδα.

Η φήμη τους κορυφώθηκε το 2020, όταν η απρόβλεπτη συμπεριφορά τους οδήγησε το προσωπικό του πάρκου να τα αποσύρει προσωρινά από τις δημόσιες περιοχές. Στόχος ήταν να περιοριστεί η «ενθάρρυνση» των βωμολοχιών και να προστατευθεί η εμπειρία των επισκεπτών, ιδιαίτερα των παιδιών. Το περιστατικό έγινε viral, αναδεικνύοντας τη νοημοσύνη των αφρικανικών γκρι παπαγάλων, οι οποίοι θεωρούνται από τα πιο ευφυή πτηνά στον κόσμο.

Νέα ζωή στο πάρκο με αυστηρότερη παρακολούθηση

Περίπου έξι χρόνια μετά την αρχική τους δημοσιότητα, οι παπαγάλοι εξακολουθούν να ζουν στο Lincolnshire Wildlife Park, αυτή τη φορά σε διαφορετικό περιβάλλον και υπό στενότερη παρακολούθηση. Το πάρκο τους έχει εντάξει σε μεγαλύτερο σμήνος με άλλα πουλιά, ώστε να μειωθεί η επιρροή τους και να περιοριστεί η συχνότητα των βωμολοχιών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι τούς κρατούν σε περιοχές όπου μπορούν να παρατηρούνται από ειδικούς, περιορίζοντας την άμεση επαφή με το κοινό.

Για τους επισκέπτες έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες, οι οποίες ενημερώνουν ότι κάποια πουλιά ενδέχεται να χρησιμοποιούν προσβλητική γλώσσα. Έτσι, το πάρκο διατηρεί ένα στοιχείο του αρχικού ενδιαφέροντος, αλλά με ασφαλέστερους όρους για όλους. Οι υπεύθυνοι συνεχίζουν να μελετούν τη συμπεριφορά των πτηνών, επιδιώκοντας να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική τους και να εξασφαλίσουν ένα ήρεμο, κοινωνικά πλούσιο περιβάλλον για τα ίδια.

Από το viral περιστατικό στη μελέτη συμπεριφοράς

Η ιστορία των Billy, Eric, Tyson, Jade και Elsie εξελίχθηκε σε παράδειγμα μελέτης της νοημοσύνης και των κοινωνικών δεσμών των ζώων. Παρά την παρελθοντική τους φήμη, οι παπαγάλοι παραμένουν σημαντικό κομμάτι της συλλογής του πάρκου και αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ειδικούς. Η περίπτωσή τους αναδεικνύει την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια έκθεση και την ευζωία των ζώων.

Η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απρόβλεπτης συμπεριφοράς των ζώων σε ανθρώπινο περιβάλλον και υπενθυμίζει ότι οι χώροι φιλοξενίας πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς, συνδυάζοντας εκπαίδευση, διασκέδαση και σεβασμό προς τη φύση.