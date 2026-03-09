Το μικρό νησί Χαργκ στον βόρειο Περσικό Κόλπο αποτελεί την «καρδιά» της πετρελαϊκής παραγωγής του Ιράν. Από τις εγκαταστάσεις του διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, πριν τα δεξαμενόπλοια κατευθυνθούν στα διεθνή ύδατα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η στρατηγική του θέση καθιστά το νησί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της Μέσης Ανατολής. Παρά την ένταση και τις επιθέσεις σε άλλες ιρανικές ενεργειακές υποδομές, το Χαργκ παραμένει μέχρι στιγμής ανέπαφο από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η οικονομική σημασία του Χαργκ

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον κεντρικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Η χωρητικότητα φόρτωσης εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ το νησί μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 10 δεξαμενόπλοια ταυτόχρονα.

Τυχόν διακοπή στη λειτουργία του θα είχε συνέπειες όχι μόνο για την οικονομία του Ιράν, αλλά και για βασικούς αγοραστές, όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως.

Η τεράστια οικονομική σημασία του νησιού το καθιστά ταυτόχρονα ευάλωτο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάληψή του θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγουν.

Παγκόσμιες συνέπειες μιας επίθεσης

Μια πιθανή επίθεση στο Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, σε μια περίοδο που οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ο ερευνητής Petras Katinas από το βρετανικό think tank RUSI σημειώνει ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας επιχείρησης θα απαιτούσε ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται απρόθυμη να αναλάβει, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η πιθανότητα αμερικανικής παρέμβασης

Ο αναλυτής πετρελαίου Tamas Varga της PVM εκτιμά ότι, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσιζε να καταλάβει το Χαργκ, αυτό θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για το ιρανικό καθεστώς, στερώντας του κρίσιμα έσοδα. Μια τέτοια ενέργεια θα θύμιζε, σύμφωνα με τον ίδιο, την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους, όταν οι ΗΠΑ απέκτησαν ουσιαστικό έλεγχο στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Ακόμη και αν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου επανεκκινούσαν υπό αμερικανική επίβλεψη, το νησί θα παρέμενε ευάλωτο σε επιθέσεις με drones από ιρανικό έδαφος. Μια ενδεχόμενη αμερικανική κατοχή θα περιέπλεκε περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.