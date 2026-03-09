Δημοφιλή
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλαγές φέρνουν 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου
Επιστρέφει το «Market Pass»: 400 εκατ. ευρώ σε ψηφιακά vouchers - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα πάρουν
Τέλος τα αδελφομοίρια: Έρχεται μεγάλη ανατροπή στις κληρονομιές στην Ελλάδα
Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»
Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ στην Τουρκία - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα
«Ο Επιτήδειος Ουδέτερος»: Γιατί η Τουρκία προσπαθεί απεγνωσμένα να μην πολεμήσει κατά του Ιράν
Η Ελβετία κάνει την «έκπληξη»: Κατοχυρώνει το δικαίωμα στα μετρητά
Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Τραυματίστηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Η τιμή του bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 123.000 δολάρια
Φαληρικός Όρμος: Το πάρκο «Αέναον» των 320 εκατ. ευρώ και η νέα επενδυτική δυναμική της Ριβιέρας
Η Τουρκία επιδιώκει να παραμείνει εκτός άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο στο Ιράν, επιλέγοντας ρόλο μεσολαβητή και όχι εμπόλεμου μέρους. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τις «επιθέσεις κατά του Ιράν» παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα συνομιλεί με όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία. Διαβάστε ακόμα: Νέες απειλές […]
Με συντριπτική πλειοψηφία οι πολίτες επιλέγουν τη διατήρηση του φυσικού χρήματος απέναντι στην πλήρη ψηφιοποίηση της οικονομίας
Νέες απειλές Ιράν: «Πιο συχνές εκτοξεύσεις μεγαλύτερων πυραύλων από εδώ και πέρα»
Ο διοικητής της Ιρανικής Αεροπορίας προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα γίνονται πιο συχνές εκτοξεύσεις μεγαλύτερων πυραύλων, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας της χώρας στην περιοχή.
Η Βρετανία «μπαίνει» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή – Μαχητικά κατέστρεψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν
Μαχητικά της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας RAF κατέρριψαν και αναχαίτισαν drones που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, μαχητικά της RAF Typhoon πραγματοποίησαν στρατιωτική δράση για την υπεράσπιση της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν […]
Πολεμική Αρμάδα στέλνει ο Μακρόν στην Α. Μεσόγειο: Τα «γαλλικά» του Κίμωνα και η πρωτοφανής δύναμη πυρός στην περιοχή
Για ακόμη μία φορά το αεροπλανοφλόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Σούδα αναμένεται να αποπλεύσει για την Ανατ. Μεσόγειο συνοδευόμενο από τον μεγαλύτερο αριθμό γαλλικών πολεμικών πλοίων που έχουν φτάσει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Οκτώ φρεγάτες Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που συναντήθηκε τη Δευτέρα με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην […]