Η Σάλκε συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην 2η κατηγορία της Bundesliga, επικρατώντας με 1-0 της Αρμίνια Μπίλεφελντ για την 25η αγωνιστική και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι είχε και μια ξεχωριστή στιγμή στο 22ο λεπτό, όταν ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση ώστε οι ποδοσφαιριστές που τηρούν το Ραμαζάνι να μπορέσουν να διακόψουν τη νηστεία τους. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε αγώνες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, έπειτα από άτυπη συμφωνία των ομάδων πριν την έναρξη του ματς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι, χάνοντας δύο σημαντικές ευκαιρίες μέσα σε λίγα λεπτά με τον Γκροντόφσκι, όμως ο Μίλερ κράτησε το μηδέν για τη Σάλκε.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν τελικά το γκολ στο 15ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Άουσις, ο Αϊχάν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, με τον Τζέκο να εκμεταλλεύεται το ριμπάουντ και να σκοράρει για το 1-0.