Στη Μίλαν και το δεύτερο «Derby della Madonnina» της φετινής σεζόν! Μετά το 2-1 στον πρώτο γύρο ως φιλοξενούμενοι, η Μίλαν επικράτησε με 1-0 της Ίντερ στο Σαν Σίρο για την 28η αγωνιστική της Serie A και μείωσαν στους επτά βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Μόλις στο 3′ ο Μόντριτς έχασε μεγάλη ευκαιρία για γκολ με ωραίο σουτ ενώ στο 32′ ο Ζιελίνσκι νικήθηκε σε ωραία προσπάθεια από τον Μενιάν. Τελικά στο 34′ η Μίλαν άνοιξε το σκορ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Λεάο βρήκε τον Εστουπινιάν και εκείνος μέσα από την περιοχή εκτέλεσε για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος το ματς ήταν πολύ κακό και είχε ελάχιστες καλές στιγμές. Σε μία από αυτές, στο 54′, η Ίντερ απείλησε με τον Ντιμάρκο ο οποίος έκανε πολύ κακό τελείωμα. Η Μίλαν κράτησε στη συνέχεια και πήρε τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης.

Μίλαν: Μενιάν, Εστουπινάν, Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Τομόρι, Μόντριτς, Φοφανά(73’ Ρίτσι), Ραμπιό, Πούλισιτς(83’ Ενκουνκού), Λεάο(73’ Φίλκρουγκ).

Ίντερ: Ζόμερ, Μπίσεκ(80’ Ντιούφ), Ακάντζι, Μπαστόνι(68’ Κάρλος Αγκούστο), Ντιμάρκο, Λουίζ Ενρίκε(60’ Ντάμφρις), Μιχιταριάν(60’ Μιχιταριάν), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα(68’ Φρατέζι), Μπονί, Εσπόζιτο.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 06/03

Νάπολι-Τορίνο 2-1

Σάββατο 07/03

Κάλιαρι-Κόμο 1-2

Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2

Γιουβέντους-Πίζα 4-0

Κυριακή 08/03

Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1

Μπολόνια-Βερόνα 1-2

Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0

Τζένοα-Ρόμα 2-1

Μίλαν-Ίντερ 1-0

Δευτέρα 09/03

Λάτσιο-Σασουόλο (21:45)

Η βαθμολογία στη Serie A

Η επόμενη (29η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/03

Τορίνο-Πάρμα (21:45)

Σάββατο 14/03

Ίντερ-Αταλάντα (16:00)

Νάπολι-Λέτσε (19:00)

Ουντινέζε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 15/03

Βερόνα-Τζένοα (13:30)

Πίζα-Κάλιαρι (16:00)

Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)

Κόμο-Ρόμα (19:00)

Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Δευτερα 16/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)