Στη Μίλαν και το δεύτερο «Derby della Madonnina» της φετινής σεζόν! Μετά το 2-1 στον πρώτο γύρο ως φιλοξενούμενοι, η Μίλαν επικράτησε με 1-0 της Ίντερ στο Σαν Σίρο για την 28η αγωνιστική της Serie A και μείωσαν στους επτά βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.
Μόλις στο 3′ ο Μόντριτς έχασε μεγάλη ευκαιρία για γκολ με ωραίο σουτ ενώ στο 32′ ο Ζιελίνσκι νικήθηκε σε ωραία προσπάθεια από τον Μενιάν. Τελικά στο 34′ η Μίλαν άνοιξε το σκορ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Λεάο βρήκε τον Εστουπινιάν και εκείνος μέσα από την περιοχή εκτέλεσε για το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος το ματς ήταν πολύ κακό και είχε ελάχιστες καλές στιγμές. Σε μία από αυτές, στο 54′, η Ίντερ απείλησε με τον Ντιμάρκο ο οποίος έκανε πολύ κακό τελείωμα. Η Μίλαν κράτησε στη συνέχεια και πήρε τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης.
Μίλαν: Μενιάν, Εστουπινάν, Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Τομόρι, Μόντριτς, Φοφανά(73’ Ρίτσι), Ραμπιό, Πούλισιτς(83’ Ενκουνκού), Λεάο(73’ Φίλκρουγκ).
Ίντερ: Ζόμερ, Μπίσεκ(80’ Ντιούφ), Ακάντζι, Μπαστόνι(68’ Κάρλος Αγκούστο), Ντιμάρκο, Λουίζ Ενρίκε(60’ Ντάμφρις), Μιχιταριάν(60’ Μιχιταριάν), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα(68’ Φρατέζι), Μπονί, Εσπόζιτο.
Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 06/03
Νάπολι-Τορίνο 2-1
Σάββατο 07/03
Κάλιαρι-Κόμο 1-2
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2
Γιουβέντους-Πίζα 4-0
Κυριακή 08/03
Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1
Μπολόνια-Βερόνα 1-2
Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0
Τζένοα-Ρόμα 2-1
Μίλαν-Ίντερ 1-0
Δευτέρα 09/03
Λάτσιο-Σασουόλο (21:45)
Η βαθμολογία στη Serie A
Η επόμενη (29η) αγωνιστική:
Παρασκευή 13/03
Τορίνο-Πάρμα (21:45)
Σάββατο 14/03
Ίντερ-Αταλάντα (16:00)
Νάπολι-Λέτσε (19:00)
Ουντινέζε-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή 15/03
Βερόνα-Τζένοα (13:30)
Πίζα-Κάλιαρι (16:00)
Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)
Κόμο-Ρόμα (19:00)
Λάτσιο-Μίλαν (21:45)
Δευτερα 16/03
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)