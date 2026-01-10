Το παιχνίδι Τραπάνι – Τρέντο για τη Serie A διακόπηκε πρόωρα με σκορ 11-26, καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν αρκετούς διαθέσιμους παίκτες για να συνεχίσουν. Το περιστατικό ακολουθεί παρόμοια επεισόδια που είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στο Basketball Champions League, δείχνοντας μία εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα της Σικελίας.

Η Τραπάνι εμφανίστηκε στο παρκέ με μόλις επτά παίκτες, εκ των οποίων μόνο οι Adama Sanogo, Riccardo Rossato και Fabrizio Pugliatti ανήκαν στην πρώτη ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις προέρχονταν από τις ακαδημίες. Τιμωρημένος ήταν ο Alessandro Cappelletti, ενώ JD Notae, Ryan Arcidiacono και John Petrucelli δήλωσαν τραυματίες.

Vicinissima la fine del match: Trapani Shark rimasta con due giocatori in campo contro Trento. pic.twitter.com/gc61OYvDQF — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε παρωδία, με φάουλ και διακοπές, καθώς η Τρέντο κράτησε χαμηλό ρυθμό και οι γηπεδούχοι παρέμειναν με ελάχιστους παίκτες. Τελικά, η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά, με τη Τραπάνι να βρίσκεται ήδη με αφαίρεση 10 βαθμών και στο χείλος αποκλεισμού από το πρωτάθλημα.

Finisce la farsa del turno di LBA: la Trapani Shark rimane in campo con un solo giocatore, vince l’Aquila Trento. pic.twitter.com/QY9AZty80d — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026

Η διοίκηση της ομάδας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, προαναγγέλλοντας πιθανές δικαστικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με ορίζοντα την 21η Ιανουαρίου.