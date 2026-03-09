Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες σε Ισπανία και Αγγλία σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, το οποίο επικαλείται πληροφορίες της OK Diario, οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν φτάσει σε συμφωνία ώστε ο Ισπανός τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας το καλοκαίρι. Το πιθανό συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τριών ετών και, αν επιβεβαιωθεί, θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο.

Ωστόσο, στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται πως υπάρχει ένας σημαντικός όρος για να προχωρήσει η συμφωνία. Συγκεκριμένα, ο νυν προπονητής των «Reds», Άρνε Σλοτ, δεν θα πρέπει να κατακτήσει το UEFA Champions League τη φετινή σεζόν, τίτλο που παραμένει ο βασικός στόχος της ομάδας.

Παράλληλα, στο αρχικό ισπανικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πρώτες ανεπίσημες επαφές ανάμεσα στη Λίβερπουλ και το περιβάλλον του Αλόνσο πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνιζόταν στην Αθήνα απέναντι στον Ολυμπιακό.