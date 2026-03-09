Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της νέας γενιάς, ξεσήκωσε το κοινό στο Exclusive Live που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το γυναικείο κοινό τον αποθέωσε, ενώ ο καλλιτέχνης κατέβηκε από τη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί του, κάτι που σπάνια συμβαίνει στα νυχτερινά μαγαζιά.

Σε ένα μοναδικό live που διοργάνωσε ραδιοφωνικός σταθμός, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μερικές προσωπικές αποκαλύψεις. Όπως είπε, η πιο σημαντική γυναίκα στη ζωή του είναι η μητέρα του, κάτι που είχε ήδη δείξει μέσα από τηλεοπτική αφιέρωση και επιβεβαίωσε εκ νέου στις δηλώσεις του.

Παράλληλα, μίλησε για ένα θέμα που δεν είχε αναφέρει ποτέ δημόσια, καθώς αποφεύγει τις πολλές συνεντεύξεις και κρατά χαμηλό προφίλ. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει οικογένεια, κάτι που αποτελεί προσωπικό του στόχο για το άμεσο μέλλον.

Τέτοιες εξομολογήσεις, ειδικά από καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τον ρομαντισμό μέσα από τη μουσική τους, είναι εκείνες που συγκινούν και εμπνέουν το κοινό.