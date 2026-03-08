Δύο νεκροί και δώδεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με πύραυλο σε κτίριο στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων ή δευτερογενών εκρήξεων.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, όπου τους παρέχεται ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένοι από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της χώρας, η επίθεση στόχευσε κτίριο σε συγκρότημα στην κεντρική επαρχία Αλ-Χαρτζ στη Σαουδική Αραβία. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας:

«Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις».