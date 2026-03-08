Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε ανακοίνωση του αριθμού 10 αναφέρεται ότι «οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τη συζήτησή τους με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της χρήσης βάσεων της RAF, στο πλαίσιο της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή».

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει πως ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό, μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών.

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, όταν επέκρινε τον Στάρμερ λέγοντας «δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους όταν τους έχουμε ήδη κερδίσει», με αφορμή την απόφαση να τεθεί το βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.