Από το νυφικό της Αννας Μαρίας έως το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδισε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Β’ στην ιστιοπλοΐα το 1960. Κι από τη στολή ναυάρχου του ρωσικού στόλου της Μεσογείου της Ολγας έως την αρχή του διαγγέλματος του Γεωργίου Β’ στις 28 Οκτωβρίου 1940, το τηλεγράφημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Αλέξανδρο με το οποίο εξέφραζε την αντίρρησή του για τον επικείμενο γάμο του τελευταίου με την Ασπασία Μάνου και το έργο ζωγραφικής με την υπογραφή του αμερικανού προέδρου Αϊζενχάουερ που προσφέρθηκε ως δώρο στη Φρειδερίκη – ένα φθινοπωρινό τοπίο – είναι μερικά μόνο από τα 4.350 αντικείμενα που θα επιστρέψουν στην πρώην βασιλική έπαυλη στο κτήμα Τατοΐου.

Αν και το έργο της μετατροπής της πρώην βασιλικής κατοικίας σε μουσείο βρίσκεται στην τελική ευθεία, ώστε να καταστεί επισκέψιμο στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, ολοένα και νέα αντικείμενα εντοπίζονται και ταυτίζονται διεκδικώντας μια θέση στον εκθεσιακό χώρο.

Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα χθες να βρεθεί εκ νέου στο τραπέζι του Συμβουλίου Μουσείων η μουσειογραφική μελέτη, που είχε ήδη εγκριθεί, αφού εμπλουτίστηκε με την προσθήκη περίπου 1.800 αντικειμένων, ορισμένα εκ των οποίων αποτελούν μακροχρόνια δάνεια από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Βήμα προς βήμα η επικεφαλής της διεύθυνσης νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, Σταυρούλα Φωτοπούλου, ξενάγησε τα μέλη που γνωμοδότησαν ομοφώνως θετικά υπέρ επικαιροποίησης της μελέτης που αφορά την επικείμενη έκθεση στους δύο ορόφους, τη σοφίτα και το υπόγειο της έπαυλης.

Στα σημεί που αυθεντικά αντικείμενα και ψηφιακές εφαρμογές παρουσιάζουν την ιδιωτική και δημόσια ζωή των βασιλέων που έζησαν στην Ελλάδα, όπως επίσης των αυλικών και των εργαζομένων, επιτρέποντας στους επισκέπτες όχι μόνο να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο, αλλά και να δουν την καθημερινότητα των κατοίκων της έπαυλης του Τατοΐου, όπως και να περιεργαστούν απτά σπαράγματα της Ιστορίας, όπως επί παραδείγματι, ένα μικρό κομμάτι από τη σημαία του ενδοξότερου ελληνικού υποβρυχίου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, του «Παπανικολής». Η εικόνα των περισσότερων δωματίων θα είναι αρκετά κοντά στην αρχική καθώς έχουν αξιοποιηθεί πληροφορίες από γκραβούρες (για τις παλαιότερες περιόδους) και φωτογραφίες, ωστόσο, σε καμία περίπτωση οι χώροι δεν θα είναι τόσο «φορτωμένοι».

Στο ισόγειο

Επί της υποδοχής, στο ισόγειο, θα βρίσκονται τα πορτρέτα του Γεωργίου Α’ και της Ολγας, όπως και το εμβληματικό έργο του Καρλ Μπλοχ «Προμηθέας Λυόμενος». Εν συνεχεία η βιβλιοθήκη, όπως ήταν επί Γεωργίου Β’, θα περιλαμβάνει εκδόσεις που ανήκαν από τον Οθωνα και την Αμαλία έως τον Κωνσταντίνο Β’ και την Αννα Μαρία ώστε να αναδειχθούν τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των ενοίκων της έπαυλης, ενώ στον διάδρομο που οδηγεί προς το γραφείο του Γεωργίου Α’ θα επιχειρηθεί μια ανασύσταση του «μουσείου» του που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάσημα από τη Δανία και τη Ρωσία και μια μεγάλη συλλογή μικρογλυπτών των ρώσων προγόνων της Ολγας.

Στο γραφείο του Γεωργίου κεντρική θέση θα έχουν το γραφείο και η καρέκλα του, καπνικά σύνεργα και το κλειδί της πόλης της Αθήνας, ενώ στο υπνοδωμάτιό του που ακολουθεί ένα παραβάν θα λειτουργεί ως υπόμνηση του κρεβατιού του, που δεν υπάρχει, και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν αντικείμενα που συνδέονται με την προσωπική του υγιεινή, το σαμοβάρι και τον κηροστάτη που είχε δίπλα του, καθώς στο Τατόι τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Στην ιματιοθήκη θα εκτεθούν ρούχα και στρατιωτικές στολές. Στο σαλόνι θα δεσπόζουν το πιάνο του Παύλου, σερβίτσια τσαγιού και μια ενδιαφέρουσα συλλογή με διακοσμητικά ζώα και πουλιά που φέρουν την υπογραφή του οίκου Φαμπερζέ, ενώ στο επόμενο σαλόνι, της Ολγας, κεντρική θέση θα κατέχουν ένας πράσινος καναπές, το σεκρετέρ της, αλλά και ένα ιαπωνικό σπαθί που της προσφέρθηκε ως ναυάρχου του ρωσικού στόλου της Μεσογείου. Ενα παιχνίδι του γιου της Κωνσταντίνου, το κρεβάτι της και πολλές ρωσικές εικόνες με υπερπολύτιμη διακόσμηση θα δίνουν το στίγμα στην κρεβατοκάμαρά της, ενώ στο καλλυντήριό της θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων η μπανιέρα της, αλλά και η επίσημη ενδυμασία της με πολλά αξεσουάρ.

Στον πάνω όροφο

Τα φώτα εν συνεχεία θα πέφτουν στους αυλικούς και τη ζωή τους, τους πρίγκιπες και της πριγκίπισσες και στην ευρωπαϊκή τέχνη. Στον πάνω όροφο τα εκθέματα θα «μιλούν» για τον Κωνσταντίνο Α’ και τη σύζυγό του Σοφία μέσα από τα γαμήλια δώρα, τη χλαίνη του και ένα φόρεμά της με ουρά. Ενα ευαγγέλιο που χάρισε ο Χρυσόστομος Σμύρνης το 1921 στον Γεώργιο Β’, αλλά και η στολή ερυθροσταυρίτισσας της Ασπασίας Μάνου, τα ρούχα – στρατιωτικά και πολιτικά – του Παύλου, το γραφείο του όπως κι εκείνο της Φρειδερίκης, το νυφικό και φορέματα της Αννας Μαρίας, το ολυμπιακό μετάλλιο του Κωνσταντίνου, δώρα από το εξωτερικό – ακόμη και από τη NASA –, μπουντουάρ, επώνυμα έπιπλα, αλλά και θρόνοι, είναι μερικά μόνο από όσα θα εκτεθούν στον πρώτο όροφο, ενώ στη σοφίτα θέση θα έχει το εφηβικό δωμάτιο του Κωνσταντίνου Β’, βαλίτσες και πληροφορίες για το προσωπικό της έπαυλης.

Τέλος, στο υπόγειο θα φιλοξενηθούν τα καθημερινά σερβίτσια, η κάβα, μουσικά όργανα και πικ απ, πληροφορίες για την εξέλιξη του κτήματος, όπως και η σχέση των μελών της τέως βασιλικής οικογένειας με τον κινηματογράφο.