Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό συνέβη κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – ένα περιπολικό συγκρούστηκε με τρία ακόμη οχήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ένας αστυνομικός, ένας άνδρας που επέβαινε στο περιπολικό και μεταφερόταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, καθώς και μία γυναίκα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.