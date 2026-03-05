Θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρισα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ένας 95χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση που συνέβη στον δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έχοντας αναχωρήσει από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.

Όπως μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, ο 95χρονος συγκρούστηκε αρχικά με ένα άλλο όχημα και στη συνέχεια με ένα φορτηγάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

Ένας 78χρονος οδηγός, που ενεπλάκη στο δυστύχημα, περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα τη γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμά του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα οδήγησης του 95χρονου επρόκειτο να λήξει μέσα σε έξι ημέρες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια πριν από τη σύγκρουση ή αν επήλθε συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος.