Δύο απόπειρες εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων με drone αποτράπηκαν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δράμας και Λάρισας το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, εξωτερικός φρουρός του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Δράμας εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) να προσεγγίζει τις φυλακές κατά τη διάρκεια προαυλισμού των κρατουμένων.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σύστημα Anti-Drone Jammer, το οποίο διαθέτει η υπηρεσία, με αποτέλεσμα το drone να πέσει στη νεκρή ζώνη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δέμα που περιείχε τρεις λάμπες διαστάσεων 31 εκατοστών, πέντε κινητά τηλέφωνα, έξι κάρτες SIM, πολυεργαλείο-σουγιά, ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά, πέντε καλώδια φόρτισης, κόλλες και εύπλαστο μεταλλικό στόκο.

Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Δεύτερο περιστατικό στη Λάρισα

Το πρωί της Κυριακής 1 Μαρτίου, drone κατέπεσε στον προαύλιο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας. Κρατούμενος, ο οποίος έγινε αντιληπτός από υπάλληλο των φυλακών, παρέλαβε δέμα που ήταν προσκολλημένο στο αεροσκάφος.

Μετά από έρευνα στους θαλάμους της συγκεκριμένης πτέρυγας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM, ενώ κατά την περισυλλογή του drone εντοπίστηκαν τέσσερα καλώδια φόρτισης.

Ενίσχυση της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η διαχείριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών αναδεικνύει τις δυνατότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο συνδυασμός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με νέα τεχνολογικά μέσα, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, συνιστά έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό πυλώνα ασφαλείας για το σωφρονιστικό σύστημα.

Τα προηγμένα συστήματα αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και παραδόθηκαν σε σωφρονιστικά καταστήματα για την ενίσχυση της προστασίας από απειλές που σχετίζονται με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπογραμμίζει ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης του τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να θωρακιστούν τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας απέναντι σε νέες μορφές απειλών.