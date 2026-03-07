Ο Μάρτιος φέρνει μαζί του την εθνική εορτή, στις 25 Μαρτίου και μετά ακολουθεί η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και των καθολικών, το Πάσχα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αργιών που έρχονται μέχρι το τέλος του έτους αλλά και η μέρα που πέφτουν.

Η λίστα με τις αργίες του 2026

Εθνική Επέτειος : Τετάρτη 25 Μαρτίου

: Τετάρτη 25 Μαρτίου Πάσχα Καθολικών (Κυριακή των Βαΐων) : 5 Απριλίου

: 5 Απριλίου Πάσχα : Κυριακή 12 Απριλίου

: Κυριακή 12 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα : Δευτέρα 13 Απριλίου

: Δευτέρα 13 Απριλίου Πρωτομαγιά : Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο) Αγίου Πνεύματος : Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο) Κοίμηση της Θεοτόκου : Σάββατο 15 Αυγούστου

: Σάββατο 15 Αυγούστου 28η Οκτωβρίου : Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Χριστούγεννα : Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Πάσχα ορθόδοξο και καθολικό

Πάσχα, η κορυφαία εορτή του Χριστιανισμού, αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για Ορθόδοξους και Καθολικούς. Παρά τη διαφορετική ημερομηνία εορτασμού στις περισσότερες χρονιές, η βάση του υπολογισμού παραμένει η ίδια, όπως καθορίστηκε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, το Πάσχα εορτάζεται «την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία». Ωστόσο, οι δύο Εκκλησίες χρησιμοποιούν διαφορετικά ημερολόγια και υπολογισμούς, γεγονός που οδηγεί σε αποκλίσεις στις ημερομηνίες.

Διαφορετικά ημερολόγια

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βασίζεται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο θεσπίστηκε το 1582. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του Πάσχα το Ιουλιανό ημερολόγιο, που σήμερα έχει διαφορά 13 ημερών από το Γρηγοριανό.

Έτσι, ενώ και οι δύο θεωρούν την εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου, η ημερολογιακή αντιστοιχία είναι διαφορετική, επηρεάζοντας τον τελικό προσδιορισμό της εορτής.

Διαφορετικός υπολογισμός της πανσελήνου

Οι Εκκλησίες δεν βασίζονται σε άμεσες αστρονομικές παρατηρήσεις αλλά σε εκκλησιαστικούς υπολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι ενδέχεται να μην συμπίπτουν. Αυτή η διαφοροποίηση προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα ασυμφωνίας στις ημερομηνίες.

Κανόνας προτεραιότητας του εβραϊκού Πάσχα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τηρεί επιπλέον έναν σημαντικό κανόνα: το χριστιανικό Πάσχα δεν πρέπει να προηγείται του εβραϊκού Πάσχα. Αν αυτό συμβεί, η εορτή μετατίθεται μία εβδομάδα αργότερα, ώστε να τηρηθεί η παράδοση.

Παρά τις διαφορές, υπάρχουν χρονιές όπου όλοι οι υπολογισμοί συμπίπτουν και το Πάσχα εορτάζεται κοινά από Ορθόδοξους και Καθολικούς πιστούς.

Πότε συμπίπτουν οι ημερομηνίες

Τα επόμενα χρόνια που το Ορθόδοξο και Καθολικό Πάσχα θα εορταστούν την ίδια ημέρα είναι:

2028 – 16 Απριλίου

– 16 Απριλίου 2031 – 13 Απριλίου

– 13 Απριλίου 2034 – 9 Απριλίου

– 9 Απριλίου 2037 – 5 Απριλίου

– 5 Απριλίου 2040 – 1 Απριλίου

– 1 Απριλίου 2043 – 25 Απριλίου

– 25 Απριλίου 2046 – 22 Απριλίου

– 22 Απριλίου 2049 – 18 Απριλίου

Ο ταυτόχρονος εορτασμός παρατηρείται σχεδόν πάντα μέσα στον Απρίλιο, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί κατά τον Μάρτιο.