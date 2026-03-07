Το 1ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, έρχεται την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 06:00. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη συναρπαστική πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Το Albert Park Circuit φιλοξενεί τον 1Ο αγώνα της χρονιάς από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου και η φετινή πρεμιέρα αποτελεί ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος.

Το 2026 φέρνει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών, με την υβριδική μηχανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Η νέα γενιά μονοθεσίων βασίζεται σε αναλογία ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, αξιοποιώντας 100% βιώσιμα καύσιμα.

Το Grand Prix της Αυστραλία βρίσκεται στο πρόγραμμα από το 1985 και φέτος θα διεξαχθεί για 40η φορά. Το Albert Park Circuit φιλοξενεί τον αγώνα της Formula 1 από το 1996, ενώ προηγουμένως η διοργάνωση διεξαγόταν στην Αδελαΐδα, φέτος θα είναι η 29η φορά που ο αγώνας πραγματοποιείται στη Μελβούρνη.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα γρήγορη διαδρομή 14 στροφών, με μέση ωριαία ταχύτητα που αγγίζει τα 235 km/h και αυξημένες απαιτήσεις από τα φρένα των μονοθεσίων. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση φέτος, έχουν πανηγυρίσει νίκη στη συγκεκριμένη πίστα οι Λάντο Νόρις (2025), Μαξ Φερστάπεν (2023), Φερνάντο Αλόνσο (2006), Λιούις Χάμιλτον (2008, 2015), Σαρλ Λεκλέρ (2022) και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (2024). Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή παραμένει ο Μίχαελ Σουμάχερ, με επιτυχίες το 2000, το 2001, το 2002 και το 2004.

Το πρόγραμμα του πρώτου Grand Prix της χρονιάς την Κυριακή 8 Μαρτίου, ξεκινά στις 06:00, ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.