Η Wayve είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που πρωτοπορεί στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για την οδήγηση. Το ενσωματωμένο μοντέλο AI εκπαιδεύεται σε τεράστιες ποσότητες πραγματικής εμπειρίας χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένη τεχνολογία GenAI για να επιτρέψει την οδήγηση από σημείο σε σημείο σε αστικά περιβάλλοντα και αυτοκινητόδρομους με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Το μοντέλο επιδεικνύει άριστη προσαρμογή σε νέα σενάρια και πλατφόρμες για να επιταχύνει την ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης.

Το σύστημα, το οποίο διαθέτει τεχνολογία Ground Truth Perception με νέα γενιά Lidar στα μοντέλα της Nisssan και λογισμικού Wayve AI Driver, θα θέσει ένα νέο πρότυπο στην αυτόνομη οδήγηση με προηγμένη ικανότητα αποφυγής σύγκρουσης.

Το λογισμικό Wayve AI Driver, που βασίζεται στο ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται εξαιρετικά περίπλοκες πραγματικές συνθήκες οδήγησης με τρόπο που μοιάζει με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ικανότητα της τεχνολογίας να μαθαίνει αποτελεσματικά και γρήγορα από τεράστιες ποσότητες δεδομένων εξασφαλίζει συνεχές πλεονέκτημα για τα οχήματα της Nissan για το μέλλον.

Το EX60 της Volvo διαθέτει την τελευταία έκδοση του HuginCore, που πήρε το όνομά του από το πουλί της σκανδιναβικής μυθολογίας και δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να ενεργεί.

Το HuginCore συμβάλλει στην αναβάθμιση του σε νέα επίπεδα ασφάλειας, καθώς διαβάζει και αξιολογεί συνεχώς τον κόσμο γύρω από το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας πλήθος από αισθητήρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με σαφή και ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντός του.

Βοηθά να προβλέψουν τον κίνδυνο νωρίτερα, να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους και να αντιδράσουν ήρεμα και με αυτοπεποίθηση όταν συμβεί το απροσδόκητο.

Μπορεί να εκτελεί πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο και μαθαίνει με κάθε χιλιόμετρο.