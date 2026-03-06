Η Γερμανία προχώρησε σε νέα απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων της Bundeswehr από τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα μεταφέρεται και προσωπικό της γερμανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη προς την Ιορδανία, λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Δίκτυο RND, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Στρατιώτες που βρίσκονταν στη Βαγδάτη, καθώς και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα, αποχωρούν με προορισμό την Ιορδανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τους προέδρους των αρμόδιων επιτροπών της Bundestag. Οι στρατιώτες και οι εργαζόμενοι της γερμανικής διπλωματικής αποστολής θα μεταφερθούν στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, τα οποία θα αναλάβουν τον επαναπατρισμό τους.

Ήδη έχουν επιστρέψει στη Γερμανία στρατιώτες της Bundeswehr από το Μπαχρέιν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για απόσυρση δυνάμεων από το Κουβέιτ και από την αποστολή UNIFIL στον Λίβανο. Το Σαββατοκύριακο, πολυεθνικά στρατόπεδα στο βόρειο Ιράκ και στην Ιορδανία, όπου βρίσκονται και γερμανικές δυνάμεις, δέχθηκαν ιρανικά πλήγματα.

Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, περισσότεροι από 500 Γερμανοί στρατιώτες υπηρετούσαν στη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας σε διεθνείς αποστολές ασφάλειας και σταθερότητας.

Την ίδια ώρα, η Ελβετία διατηρεί ανοιχτή την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, με έξι Ελβετούς πολίτες και 18 άτομα τοπικό προσωπικό. Ωστόσο, την περασμένη Τρίτη τέσσερις Ελβετοί εγκατέλειψαν το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.