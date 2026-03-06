Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μπροστά από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας αφρικανικής καταγωγής απειλούσε ότι φέρει εκρηκτικά πάνω του. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας. Το σημείο αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο άνδρας ενδέχεται να είναι χρήστης ουσιών. Ο άνδρας συνελήφθη μετά από αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές, αλλά αυτό θα διακριβωθεί από την εργαστηριακή έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, ο όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε, δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του, που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι 2 χειροβομβίδες ήταν αληθινές.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

