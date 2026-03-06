Η άνοιξη έρχεται, παρά τα τύμπανα πολέμου, στην Ελλάδα με δυναμικές προσφορές. Στόχος των αντιπροσωπειών η επιπλέον τόνωση της κίνησης στις βιτρίνες των εταιρειών, παρότι τον περασμένο μήνα οι ταξινομήσεις κινήθηκαν σε θετικό κλίμα.

Το μενού των προσφορών περιλαμβάνει όφελος στα νέα μοντέλα – με συνδυαστικά πακέτα σε εξοπλισμούς, τιμές και χρηματοδοτικά προγράμματα – αλλά και αμιγώς παχυλές εκπτώσεις που πιάνουν όλο το φάσμα των μοντέλων, από τα μικρά έως και τα μεγάλα, νέα SUV που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα πακέτα προσφορών αφορούν τις εξηλεκτρισμένες τετράτροχες προτάσεις, που δείχνουν ανοδική τάση τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Επίσης, στο πλάνο των αντιπροσωπειών τρέχουν και δελεαστικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Για παράδειγμα, στις δεκάδες προσφορές ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό υβριδικό SUV με τιμή από 22.550 ευρώ η χαμηλή δόση απόκτησης. Ειδικότερα, μπορεί να αποκτηθεί με δόση στα 195 ευρώ τον μήνα, με προκαταβολή 9.020 ευρώ, ποσό χρηματοδότησης 13.530 ευρώ και διάρκεια 84 μήνες.

Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο η Skoda προσφέρει το νέο της Fabia με όφελος έως 1.800 ευρώ. Το νέο supermini της μάρκας διακρίνεται για τους μεγάλους χώρους συνδυαστικά με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Με όφελος προσφέρεται και το νέο Kamiq, που ανάλογα με την έκδοση αγγίζει τα 2.000 ευρώ. Αλλά και το πρακτικό Scala έχει όφελος έως 2.600 ευρώ, όντας ένα ευρύχωρο χάτσμπακ.

Με όφελος στην τελική τιμή τους προσφέρονται και τα μοντέλα της Ford, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με το μοντέλο από τα 1.000 έως και τα 7.500 ευρώ (η τελευταία τιμή αφορά το ηλεκτρικό Mustang). Στα ατού της φίρμας το δελεαστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο μόλις 0,9%, που προϋποθέτει 40% προκαταβολή και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε έως 36 μήνες.

Σημαντικές και οι προσφορές στο φάσμα της χρονομίσθωσης. Για παράδειγμα, σε ένα σύγχρονο υβριδικό SUV με τιμή 22.550 ευρώ, το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 188 ευρώ, με προκαταβολή 4.200 ευρώ (τιμές πλέον ΦΠΑ), για 48 μήνες και με 20.000 χλμ. το έτος. Στην οικογένεια των αμιγώς ηλεκτρικών ξεχωρίζει η προσφορά της Citroën με στόχο να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή. Ειδικότερα, το νέο ë-C3 Aircross «Extended Range», η νέα ηλεκτρική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV.

Στην αρχική έκδοση YOU διατίθεται στην τιμή των 20.900 ευρώ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη υβριδική έκδοση του μοντέλου. Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται με μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 400 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (δυνατότητα φόρτισης από το 20% στο 80% της μπαταρίας σε λιγότερο από 30 λεπτά). Από τις μεγαλύτερες προωθητικές ενέργειες είναι αυτή της Skoda στο νέο Enyaq, που αγγίζει τα 16.000 ευρώ.

Το Fiat Grande Panda στην υβριδική εποχή προσφέρεται αυτή την περίοδο με τιμή 20.800 ευρώ, χάρη στην προωθητική ενέργεια της φίρμας που αγγίζει τα 1.000 ευρώ. Αρκετά δελεαστικές είναι οι εκπτώσεις στα μοντέλα της Cupra. Ξεχωρίζει αυτή του Cupra Born, που έχει τη μέγιστη δυνατή έκπτωση των 4.000 ευρώ και καλύπτει και τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές του. Με την έκπτωση το νέο ηλεκτρικό μοντέλο κοστίζει 30.390 ευρώ, που περιλαμβάνει και την κρατική επιδότηση.