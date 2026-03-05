Την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι θα κριθεί η παρουσία του Κώστα Γαλανόπουλου στο μεθαυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο (07/03).

Ο Έλληνας χαφ μπήκε σε φουλ ρυθμούς από τις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο σήμερα αισθάνθηκε νέες ενοχλήσεις και ακολούθησε θεραπεία, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής.

Οριστικά νοκ-άουτ τέθηκε ο Φαντιγκά εξαιτίας της διάτασης που… κουβαλάει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ εκτός έμεινε σήμερα και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα εξαιτίας ίωσης.

Σταθερά εκτός παραμένουν οι τραυματίες Σούντμπεργκ, Γένσεν και Μισεουί που δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στους Περιστεριώτες.