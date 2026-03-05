Ο Σέικ Μίλτον επέστρεψε στο Βελιγράδι από τη Μέση Ανατολή, ανακουφισμένος που βρίσκεται ξανά στη Σερβία και περιμένοντας να ενωθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε από τη Λιουμπλιάνα, ενώ οι Ντουέιν Ουάσινγκτον και Ντίλαν Οσετκόφσκι θα φτάσουν με διαφορετικά δρομολόγια, όπως μεταδίδει η Meridian Sport.

Η ομάδα αντιμετώπισε καθυστερήσεις στις προπονήσεις λόγω των συνθηκών στην περιοχή, με τον προπονητή Πεναρόγια να είχε αρχικά προγραμματίσει την πλήρη προπόνηση νωρίτερα στην εβδομάδα, η οποία όμως θα γίνει τελικά την Πέμπτη (5/3) το απόγευμα.

Ο Μίλτον μίλησε στο Meridian Sport για την εμπειρία του:

Για το πώς αισθάνεσαι τώρα που έφτασε ξανά στο Βελιγράδι

“Δεν ξέρω, φίλε. Δεν είχα χρόνο να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου. Μόλις προσγειωθήκαμε. Αλλά χαίρομαι που βγήκα από όλο αυτό και ανυπομονώ να επιστρέψουν με ασφάλεια και οι συμπαίκτες μου. Και φυσικά ανυπομονώ να ενταχθούμε ξανά στην ομάδα και να παίξουμε μπάσκετ”.

Για το αν είχε την ευκαιρία να προπονηθεί όσο ήσουν στο Ντουμπάι:

“Μπορούσα να κάνω βάρη και καρδιοαναπνευστική προπόνηση, αλλά δεν είχα μπασκετικά παπούτσια ούτε γήπεδο, οπότε δεν μπορούσα να παίξω μπάσκετ”.

Για το αν ήταν τρομακτική η εμπειρία στη Μέση Ανατολή:

“Ναι, ήταν αρκετά τρελό και λίγο τρομακτικό. Δεν σκεφτόμουν πολλά εκείνη τη στιγμή, απλώς χαίρομαι που επιστρέψαμε με ασφάλεια”.