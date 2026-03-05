Μετά την απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ πως η Ισπανία δεν θα επιτρέψει την χρήση των κοινών βάσεων με τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός της ιβηρικής χώρας μπήκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος προανήγγειλε την διακοπή εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. «Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε μια θέση που αντιβαίνει στις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίποινα άλλων», επέμεινε χθες (04/03) σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Σάντσεθ. «Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», επισήμανε. «Λέμε όχι στην κατάρρευση του διεθνούς δικαίου. Λέμε όχι στην αντίληψη ότι ο κόσμος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μόνο μέσω συγκρούσεων και βομβαρδισμών. Λέμε όχι στην επανάληψη των λαθών του παρελθόντος (…) Λέμε όχι στον πόλεμο», τόνισε -με το βλέμμα στραμμένο και στο εσωτερικό της χώρας του.

Με τον Τραμπ να ανακοινώνει το εμπάργκο στην Ισπανία κατά την επίσημη συνάντηση με τον γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τις χαλαρές αντιδράσεις από την πλευρά τα ΕΕ, η εικόνα που εξέπεμπε η Ευρώπη ήταν διχασμένη. Ο Σάντσεθ θεωρήθηκε ο μοναδικός ευρωπαίος ηγέτης που στάθηκε απέναντι στον Τραμπ, την ώρα που η ηγεσία των Βρυξελλών εμφανιζόταν μουδιασμένη, με την φημολογία για «εμφύλιο» μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, να κυριαρχεί στα διεθνή μέσα.

Σε αυτό το κλίμα, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Σάντσεθ και του Εμανουέλ Μακρόν, με τον Γάλλο πρόεδρο να εκφράζει την συμπαράστασή του περιγράφεται, σύμφωνα με το Politico, θεωρείται ένα βήμα προς το χτίσιμο ενός ισπανογαλλικού μετώπου, στην λογική πως η Ευρώπη πρέπει να μιλάει με ενιαία φωνή και πως κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο οποιουδήποτε είδους απειλή -τις προηγούμενες μέρες, ο Μακρόν είχε μεν δεσμευτεί για την συνεργασία με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους, όμως είχε παράλληλα ξεκαθαρίσει πως η επίθεση των ΗΠΑ έγινε «εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου». Από την πρώτη στιγμή, υπέρ του Σάντσεθ είχε τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), με δηλώσεις αλληλεγγύης των αξιωματούχων του και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Η Ισπανία επέλεξε την αξιοπρέπεια και το διεθνές δίκαιο αντί για έναν ακόμη παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της και η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -υπέρ του Σάντσεθ τοποθετήθηκαν επίσης οι Πράσινοι, το Renew και η Αριστερά, σε αντίθεση με το Λαϊκό Κόμμα.

Ανδρουλάκης: «Καμία εμπλοκή» της Ελλάδας στις επιχειρήσεις

Τις τελευταίες μέρες μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Χάρης Δούκας και ο Στέφανος Παραστατίδης, έχουν ταχθεί επίσης υπέρ της στάσης Σάντσεθ. Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκαν τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Αριστερά, παρότι υπάρχει πάντα ο αστερίσκος για την στάση του Σάντσεθ σε σχέση με τη Τουρκία και τον εξοπλισμό της από την Μαδρίτη, που συνεχίζει παρά τις απειλές της Αγκυρας προς την ελληνική και την κυπριακή πλευρά.

Σε άλλο μήκος κύματος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του υπενθύμισε την ειδική σχέση μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας: «Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο). Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής -ανάρτηση με την οποία συμφώνησε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για «υποκρισία της Αριστεράς» όσον αφορά τον Σάντσεθ.

Η περιοχή μας βιώνει ακόμη μια κρίση που το μέγεθος της δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σιγουριά . Η Ελλάδα και η Ευρώπη σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύσουν την αποτρεπτική δύναμη και να υπερασπιστούν την Κύπρο, χωρίς δεύτερη σκέψη . pic.twitter.com/EkRV4jnw6k — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (@Odysseas_) March 3, 2026

Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 4, 2026

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν ανέφερε τον Σάντσεθ ονομαστικά στην τελευταία του παρέμβαση στην Ολομέλεια, τόνισε όμως κι αυτός πως η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, από την στιγμή που έγινε χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνιστά ξεκάθαρα ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ άσκησε κριτική σε «υπουργούς» της ΝΔ (επί της ουσίας, κυρίως στον Αδωνι Γεωργιάδη) που «θέλουν να μιλούν λες και είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης Νετανιάχου».

«Η χώρα μας είναι παράγοντας σταθερότητας, και πρέπει πάντα να είναι προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας», ανέφερε ο Ανδρουλάκης. «Γι’ αυτό θέση μας είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία του Ελληνισμού και ειδικότερα του Κυπριακού Ελληνισμού (…) Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι δεν πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει να ξεκινάει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις, που βρίσκονται στην Ελλάδα».