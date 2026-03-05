Μια εντυπωσιακή αρχαία επιγραφή που εντοπίστηκε στη σύγχρονη Κανταχάρ στο Αφγανιστάν προσφέρει πολύτιμες αποδείξεις για την εκτεταμένη επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στην Κεντρική Ασία κατά την ελληνιστική περίοδο.

Η λεγόμενη Επιγραφή του Σοφύτου στην Κανταχάρ χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και αποδίδεται σε έναν άνδρα ονόματι Σόφυτο, γιο του Νάρατου. Το κείμενο ήταν χαραγμένο σε τετράγωνη πλάκα από ασβεστόλιθο, πιθανότατα ενσωματωμένη σε τοίχο της αρχαίας πόλης που θεωρείται ότι ήταν η Αλεξάνδρεια Αραχωσίας, οικισμός που ιδρύθηκε κατά τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως αναφέρει το greekcitytimes.com.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η επιγραφή προέρχεται από την Παλιά Κανταχάρ, τον χώρο που ταυτίζεται με αυτήν την ελληνιστική πόλη. Η σπουδαιότητά της έγκειται στην εξαιρετικά καλλιεργημένη ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνική της δομή. Το κείμενο είναι ποιητικό, με τους στίχους να σχηματίζουν ακροστιχίδα που αποκαλύπτει ένα κρυφό μήνυμα στο περιθώριο.

Η επιγραφή μαρτυρεί το βάθος της ελληνικής παιδείας στην περιοχή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι μόνο ένα μικρό λάθος προσωδίας εντοπίζεται, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο γλωσσικής δεξιοτεχνίας του δημιουργού.

Η ακροστιχίδα σχηματίζει τη φράση:

ΔΙΑ ΣΩΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΡΑΤΟΥ

«Από τον Σοφύτο, γιο του Νάρατου».

Μια προσωπική ιστορία απώλειας και αναγέννησης

Το περιεχόμενο της επιγραφής αφηγείται την προσωπική διαδρομή του Σοφύτου. Όπως αναφέρεται, η οικογένειά του έχασε την περιουσία της όταν εκείνος ήταν νέος, οδηγώντας τον στη φτώχεια.

Αποφασισμένος να ανακτήσει την ευημερία του, ο Σόφυτος εγκατέλειψε την πατρίδα του και ταξίδεψε ως έμπορος. Μετά από χρόνια εμπορικής δραστηριότητας σε διάφορες πόλεις, επέστρεψε πλούσιος και αποκατέστησε τη θέση του.

Με την επιστροφή του:

Ανακαίνισε το προγονικό του σπίτι,

αποκατέστησε τη φήμη της οικογένειάς του,

κατασκεύασε νέο οικογενειακό τάφο

και ανήγειρε την αναμνηστική στήλη όσο ήταν ακόμη εν ζωή.

Το ποίημα ολοκληρώνεται με την ευχή οι απόγονοί του να διατηρήσουν το σπίτι που αναστήλωσε.

Το ιστορικό πλαίσιο

Ορισμένοι ιστορικοί συνδέουν την αρχική καταστροφή της οικογένειας του Σοφύτου με την αναταραχή που προκάλεσε η επέκταση των Ελληνο-Βακτριανών στην Αραχωσία τον 2ο αιώνα π.Χ.

Το όνομα Σοφύτος είναι γνωστό και από νομίσματα περιφερειακού ηγεμόνα που κυβέρνησε την Αραχωσία τον 4ο-3ο αιώνα π.Χ., γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο συγγραφέας της επιγραφής να καταγόταν από αυτή τη δυναστεία.

Η συνύπαρξη ελληνικού και ινδικού πολιτισμού

Η επιγραφή αντικατοπτρίζει το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της εποχής. Τα ελληνικά και τα αραμαϊκά ήταν ευρέως διαδεδομένα μετά τη γνωστή Δίγλωσση Επιγραφή σε Βράχο της Κανταχάρ του Ασόκα του Μεγάλου τον 3ο αιώνα π.Χ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι κάτοικοι της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας Αραχωσίας —ακόμη και όσοι είχαν ινδική καταγωγή— είχαν υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Παράλληλα, Γάλλοι ερευνητές προτείνουν μεταγενέστερη χρονολόγηση της επιγραφής, βασισμένη στη χρήση του γράμματος C αντί του Σ, χαρακτηριστικό της ύστερης ελληνικής γραφής.

Ένα σπάνιο παράθυρο στην ελληνιστική Ανατολή

Η επιγραφή του Σοφύτου στην Κανταχάρ παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεκμήρια της εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισμού πολύ πέρα από τη Μεσόγειο, μετά τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου η ελληνική γλώσσα, η λογοτεχνία και η ταυτότητα άνθισαν στις παρυφές της Νότιας Ασίας, αφήνοντας ανεξίτηλα ίχνη που συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την ιστορική κατανόηση του ελληνιστικού κόσμου.