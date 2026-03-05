Η εποχή που η ίδια ετικέτα έκρυβε λιγότερο περιεχόμενο σε μια παραπλανητικά ίδια συσκευασία φτάνει το τέλος της. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω μιας νέας διάταξης στο πολυνομοσχέδιο, επιχειρεί να βάλει οριστικό φρένο στις κρυφές αυξήσεις και στη σύγχυση που προκαλεί η σμίκρυσνη των προϊόντων στους καταναλωτές, χωρίς ανάλογη μείωση της τιμής τους.

Το φαινόμενο του «shrinkflation», που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την τελευταία διετία κυρίως από πολυεθνικές, πλέον θα αντιμετωπίζεται με ειδική υποχρεωτική σήμανση στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Κάθε προϊόν που «αδυνατίζει» διατηρώντας την ίδια τιμή θα φέρει πλέον μια ξεκάθαρη επισήμανση για τουλάχιστον δύο μήνες. Την ευθύνη για την τοποθέτηση της σήμανσης έχουν τα σούπερ μάρκετ, όμως το κόστος κατασκευής της, επιβαρύνει αποκλειστικά τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς. Για όσους επιχειρήσουν να παρακάμψουν τον νόμο, ο πέλεκυς θα είναι βαρύς, με τα πρόστιμα να ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και να αγγίζουν έως και τα 2.000.000 ευρώ, ενώ θα ακολουθεί και δημόσια ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη.

Οι καταναλωτές σε ρόλο ελεγκτή

Την ίδια στιγμή ο έλεγχος της αγοράς περνά στα χέρια των ίδιων των πολιτών μέσω της νέας εφαρμογής MyKataggelies. Διαθέσιμη για Android και iOS η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών για αισχροκέρδεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επισυνάπτουν φωτογραφίες με δεδομένα GPS και χρονοσήμανση, εξασφαλίζοντας την άμεση τεκμηρίωση κάθε παράβασης.

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα συγκυρία, καθώς η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημισουργεί πιέσεις στις ανατιμήσεις. Το Υπουργείο παραμένει σε πλήρη εγρήγορση, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 500 ελέγχους τις τελευταίες ημέρες, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την πάταξη κάθε προσπάθειας αισχροκέρδειας στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.