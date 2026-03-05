Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Ζώδια και προβλέψεις για σήμερα φέρνουν έντονες ανατροπές, απρόσμενες ευκαιρίες και ξαφνικές εμπνεύσεις. Οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, από τα επαγγελματικά έως τα ερωτικά, με σημαντικά μαθήματα για όσους παραμείνουν ψύχραιμοι και προσαρμοστικοί. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Μια εξαιρετική ευκαιρία για αλλαγή ρότας εμφανίζεται. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από […]
Οι προβλέψεις της ημέρας φέρνουν εκπλήξεις, ανατροπές και απρόσμενες εξελίξεις για όλα τα ζώδια. Οι πλανητικές επιρροές εντείνουν τη διάθεση για αλλαγή, αλλά απαιτούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση των συναισθημάτων. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Μια εξαιρετική ευκαιρία για αλλαγή πορείας παρουσιάζεται. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα χειριστείτε το απροσδόκητο. Αν σταθείτε […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα θέματα της οικογένειάς σας. Αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, μπορείτε να περάσετε αρκετή ώρα μαζί τους παίζοντας ή κάνοντας κάποια δημιουργική δραστηριότητα. Οι άντρες, αν πιάνουν τα χέρια τους, μπορούν να κάνουν κάποιες τεχνικές εργασίες, όπως η επισκευή μιας […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση για όλα τα ζώδια. Η γνωστή αστρολόγος αναλύει τις τάσεις που επηρεάζουν κάθε ζώδιο, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις της ημέρας. Με τη χαρακτηριστική της προσέγγιση, βοηθά τους τηλεθεατές να κινηθούν πιο συνειδητά στις προσωπικές και […]
Ημερήσιες προβλέψεις ζωδίων για σήμερα, με έμφαση στις σχέσεις, τα οικονομικά και την προσωπική ισορροπία. Διαβάστε πώς επηρεάζονται οι Ιχθύες, ο Κριός, ο Ταύρος και τα υπόλοιπα ζώδια από τις τρέχουσες αστρολογικές συνθήκες. ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αν βρείτε τοίχο, ιδίως από άτομα με εξουσία, αντιμετωπίστε την κατάσταση. Ωστόσο, μην παραφορτώνετε τον εγκέφαλό […]