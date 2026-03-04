Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αναβάθμιση του επιπέδου προειδοποίησης για τους ταξιδιώτες προς την Κύπρο, ανεβάζοντάς το από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η χώρα περνά από την κατηγορία «Ασφαλές ταξίδι» στην κατηγορία «Επαναξιολόγηση ταξιδιού», καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν εκ νέου τα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η απόφαση συνδέεται με αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία της στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

