Περισσότερα από 3.200 πλοία που αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του παγκόσμιου ναυτιλιακού τονάζ είναι πλέον εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Clarksons Research, ενώ επιπλέον 500 πλοία αναμένουν στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν. Τα Στενά του Ορμούζ, που κανονικά διαχειρίζονται 80 έως 100 διελεύσεις την ημέρα και μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου πετρελαίου, έχει δει την κίνησή του να καταρρέει πάνω από 80% από τότε που ξεκίνησαν οι επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένα Σημείο Ελέγχου που Κυριεύτηκε από τον Φόβο

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν κήρυξε το στενό «κλειστό» στις 2 Μαρτίου, απειλώντας να «κάψει ολοσχερώς» οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διασχίσει. Ενώ δεν έχει κηρυχθεί επίσημος αποκλεισμός, ο συνδυασμός των απειλών του IRGC, των επιθέσεων σε τουλάχιστον έξι εμπορικά πλοία και της απόσυρσης της ασφάλισης πολεμικού κινδύνου από μεγάλες εταιρείες προστασίας και αποζημίωσης έχει καταστήσει τη διέλευση οικονομικά αδύνατη για τους περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης. «Αυτός δεν είναι επίσημος αποκλεισμός — είναι παράλυση που προκαλείται από τον κίνδυνο», δήλωσε η εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler σε μια αξιολόγηση.

Μεγάλοι μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM και COSCO Shipping, έχουν αναστείλει όλες τις διελεύσεις μέσω του στενού, ενώ αρκετοί έχουν σταματήσει και τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα αφού οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν ανανεωμένες επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία. Η κρίση έχει επιδεινωθεί: με το Στενό του Ορμούζ και τον διάδρομο της Διώρυγας του Σουέζ ουσιαστικά απαγορευμένους, το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη νότια Αφρική έχει γίνει η μοναδική βιώσιμη διαδρομή για το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Πέρα από το Πετρέλαιο: Μια Πολυτομεακή Κρίση

Η αλλαγή πορείας προσθέτει έως δύο εβδομάδες στους χρόνους διαμετακόμισης και μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιπλέον κόστος ανά ταξίδι, ενώ επιβαρύνσεις πολεμικού κινδύνου από 1.500 έως 4.000 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο εμφανίστηκαν εν μία νυκτί. Αλλά η διατάραξη εκτείνεται πολύ πέρα από την ενέργεια. Φαρμακευτικά προϊόντα που αποστέλλονται από την Ινδία, ημιαγωγοί από την Ασία, πετροχημικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά και λιπάσματα αζώτου από τη Μέση Ανατολή διέρχονται όλα από την πληγείσα περιοχή. Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων έχουν επίσης διαταραχθεί, με κλεισίματα εναέριου χώρου σε Ιράν, Ιράκ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αρκετές άλλες χώρες να καθηλώνουν στο έδαφος πτήσεις από κόμβους όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Αμπού Ντάμπι.

«Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο Patrick Penfield, καθηγητής εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Syracuse, σε δηλώσεις του στο Associated Press. «Καθώς η κατάσταση αυτή συνεχίζει να εξελίσσεται, μπορούμε να αναμένουμε ελλείψεις και σημαντικές αυξήσεις τιμών.»

Χωρίς Τέλος στον Ορίζοντα

Η κρίση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «τα σκληρότερα χτυπήματα» κατά του Ιράν «έρχονται ακόμα», ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προβλέψει ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα διαρκέσει έναν μήνα ή λιγότερο. Ο ενεργειακός αναλυτής Ρόμπερτ ΜακΝάλι της Rapidan Energy Group προειδοποίησε ότι «ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ είναι μια εγγυημένη παγκόσμια ύφεση» — μια προοπτική που γίνεται όλο και πιο απτή με κάθε μέρα που το σημαντικότερο ναυτικό σημείο ελέγχου του κόσμου παραμένει σφραγισμένο από τη σύγκρουση.