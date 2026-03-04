Το NATO εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον ιρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε στην περιοχή Χατάι, μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του μέσω του εναέριου χώρου του Ιράκ και της Συρίας προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας, «καταδικάζουμε το γεγονός ότι το Ιράν στοχοποίησε την Τουρκία και στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, απέναντι στις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και υπογραμμίζει τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία, μέλος της Συμμαχίας, μετά το περιστατικό με τον καταρριφθέντα πύραυλο.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι το θραύσμα που εντοπίστηκε προήλθε από το πυραυλικό σύστημα που πραγματοποίησε την αναχαίτιση. Επαναλήφθηκε πως δεν σημειώθηκαν απώλειες ή τραυματισμοί.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο». Το υπουργείο τόνισε ότι η Τουρκία, ενώ παραμένει υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, είναι έτοιμη να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα και τον εναέριο χώρο της με κάθε αναγκαίο μέτρο.