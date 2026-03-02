Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε την αναστολή πτήσεων προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως τις 3 Μαρτίου. Παράλληλα, οι πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία θα παραμείνουν ανασταλμένες μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε αεροσκάφη των Turkish Airlines και Pegasus Airlines που έχουν εγκλωβιστεί στην Τεχεράνη. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αεροπλάνα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Τουρκία μόλις ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος, προκειμένου να μεταφέρουν τους επιβάτες τους με ασφάλεια.