Ο Στέντμον Λέμον αφήνει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε στο Ντουμπάι και παίρνει τον δρόμο για την Αθήνα, μετά τον αιφνίδιο εγκλωβισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Πανιώνιου είχε ταξιδέψει για ολιγοήμερη παραμονή στο Ντουμπάι, αξιοποιώντας το ρεπό της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Ωστόσο, η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν αναστάτωση στις αερομεταφορές, τον κράτησαν εκεί περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζε.

Η διοίκηση του «Ιστορικού» ενημέρωσε πως ο Λέμον κατάφερε να βρει λύση αναχώρησης, με την επιστροφή του να πραγματοποιείται μέσω ανταπόκρισης από τη Σλοβενία, βάζοντας τέλος στην αγωνία.

Παρόμοια περιπέτεια αντιμετώπισε και η Κ18 της ομάδας μπάσκετ του Άρη, η οποία βρισκόταν επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αποστολή πέταξε με πτήση τσάρτερ έως την Κωνσταντινούπολη και από εκεί ταξίδεψε οδικώς προς τη Θεσσαλονίκη.