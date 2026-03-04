Στον Γιώργο Παπαχρήστου και την εκπομπή «15 λεπτά» των ΝΕΩΝ μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και την ελληνική ναυτιλία. Τι είπε για τους εγκλωβισμένους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο και για τα ελληνόκτητα πλοία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί και για τις αναμενόμενες επιπτώσεις που φέρνει ο πόλεμος μεταξύ άλλων.

Αυτή τη στιγμή 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και 4 ακόμα επίσης με ελληνική σημαία εκτός του κόλπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

325 ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή

«Τριακόσια εικοσιπέντε πλοία ελληνόκτητα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο κ. Κικίλιας. « Αυτό σημαίνει ότι 20% του παγκόσμιου στόλου είναι εγκλωβισμένα» τόνισε ο υπουργός υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα κατα κύριο λόγο πρόκειται για δεξαμενόπλοια.

«Να θυμίσω ότι βγαίνοντας από τα Στενά του Ορμούζ, η παγκόσμια παραγωγή περνάει το είκοσι τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 20 με 25% του φυσικού αερίου και άλλα αγαθά και λοιπά» είπε ο υπουργός.

Αγωνία για 85 Έλληνες ναυτικούς

«Είναι κρίσιμη γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά η περιοχή. Είναι ογδόντα πέντε Έλληνες ναυτικοί στα πλοία με ελληνική σημαία» δήλωσε ο κ. Κικίλιας τονίζοντας ότι το Υπουργείο και ο θάλαμος επιχειρήσεων είναι σε καθημερινή επαφή μαζί τους, 24 ώρες το 24ωρο.

«Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι Έλληνες στην περιοχή είτε δουλεύουν εκεί, είτε είναι ταξιδιώτες, τουρίστες και λοιπά, είναι κάπου 12.5 χιλιάδες Έλληνες» είπε.

Στο σημείο αυτό ο Υπουργός έκανε νύξη και την μεγάλη ευθύνη που βαραίνουν τους ειδικούς και αναλυτές που αναλύουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: «Η ευθύνη για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί και η ευθύνη για τους αναλυτές και ειδικούς είναι μεγάλη. Πρόκειται για τους αναλυτές και οι ειδικούς που έλεγαν ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας σε τέσσερις μέρες η Ρωσία θα έχει φτάσει στο Κίεβο και λοιπά» είπε.

Για να συνεχίσει: «Και εδώ μίλαγαν για χτυπήματα αντίδρασης από βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν στο Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι έχουν χτυπηθεί δεκατρείς χώρες στην περιοχή, πολλαπλοί στόχοι μέχρι και ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο Ντουμπάι» είπε.

Πόσα ελληνόκτητα πλοία έχουν πρόβλημα τώρα

Επανερχόμενος στην υπόθεση των εγκλωβισμένων πλοίων τόνισε ότι είναι 13 τα ελληνόκτητα πλοία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόλπο του Περσικού.

«Στα τριακόσια εικοσιπέντε πλοία υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευθύνη του ελληνικού κράτους τα ελληνόκτητα πλοία, παρόλα αυτά όμως εμάς μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες ναυτικοί. Μας ενδιαφέρουν και οι εταιρείες αυτές που είναι ελληνικές εταιρείες και η δύναμή μας αν θέλετε, στον παγκόσμιο στόλο που είναι και το παγκόσμιο εμπόριο ενενήντα τοις εκατό γίνεται μέσα από τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ μεγάλη εξ όλων αυτών» είπε.

Για να συνεχίσει: «Άρα η ασφάλειά τους πρώτα απ’ όλα και κάποια στιγμή να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση που δεν διαφαίνεται προφανώς τώρα».

Για τα πυρά που δέχτηκαν τα πλοία στον Περσικό από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Χτυπήθηκαν 5 πλοία, είπε ο Υπουργός και το ένα ήταν ελληνόκτητο με το όνομα Athenova από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο. Όπως είπε σύμφωνα με τους υπολογισμούς των μυστικών υπηρεσιών Φρουροί της Επανάστασης υπολογίζονται στο 1 εκατομμύριο. Το πλάτος στα Στενά του Ορμούζ είναι 21 μίλια. Αυτό είναι και το πιο πιθανό γεωγραφικά σημείο στο οποίο μπορούν να βάλουν την πίεση και να δημιουργήσουν προβλήματα» υπογράμμισε.

Νεκρός ένας ναυτικός – 4 τραυματίες

«Δυστυχώς, σε πλοία ξένης σημαίας είχαμε την απώλεια ενός ναυτικού και τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων. Είναι έξι τα περιστατικά μέχρι τώρα» τόνισε και είπε ότι αυτό δείχνει την επικινδυνότητα αλλά και την κρισιμότητα της κατάστασης».

Θα αποζημιωθούν τα ακινητοποιημένα πλοία;

Η αμερικανική τράπεζα επενδύσεων του δημοσίου, θα προχωρήσει σε αποζημιώσεις ότι θα εγγυηθεί και τα συμβόλαια της ασφάλισης είπε ο Υπουργός τονίζοντας ότι η απόφαση έρχεται μετά από νεότερη δήλωση Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι σημαντικό και γιατί εξ αυτής της δήλωσης είδατε ότι αποκλιμακώθηκε η πίεση και μερικώς έπεσαν και οι τιμές του πετρελαίου» τόνισε και είπε ότι δεν είναι μόνο το κόστος το τεράστιο των πολεμικών επιχειρήσεων, δισεκατομμύρια ενδεχομένως, είναι και το κόστος της εμπλοκής όλης παγκόσμιας οικονομίας μέσα από τη ναυτιλία και το τι κινείται ως προς την ενέργεια ή όχι» είπε.

Τα σενάρια για τις επόμενες μέρες για τις επιπτώσεις του πολέμου

«Αν για ένα μήνα παραμένουν κλειστά τα στενά, τότε πιθανολογούν οι ειδικοί ότι θα αυξηθεί είκοσι δολάρια το βαρέλι, θα φτάσει στα εκατό δολάρια. Παρ’ όλα αυτά βλέπω ότι έχει αυξηθεί παραγωγή παγκοσμίως για να μπορέσει να συγκρατήσει» σημείωσε. «Οι δηλώσεις που γίνονται από κομβικούς παίκτες, όπως είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με την ασφάλεια την αποκλιμάκωση, συγκρατούν και προσωρινά τις τιμές. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική ναυτιλία και κυρίως την ακτοπλοΐα, είναι προφανές ότι είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αν και εφόσον χρειαστεί, θα στηρίξει» είπε.

Για την ακτοπλοΐα

Μιλώντας για την ακτοπλοΐα είπε ότι «είναι τεράστια η δύναμη της». Το 2% εκατό του ΑΕΠ της Ευρώπης που είναι η χώρα μας. Από την άλλη για την ακτοπλοΐα είπε ότι έχει πολλά βάσανα και δυσκολίες, καθότι πρέπει να συνδέσουμε τη νησιωτικότητα με την ηπειρωτική Ελλάδα και Ευρώπη και αυτό το χειμώνα είναι εντελώς ασύμφορο επιχειρηματικά και οικονομικά.

«Είναι υποχρέωσή μας όμως και το κάνει αυτό για μας η ελληνική ακτοπλοΐα. Άρα τα καράβια τα συμβατικά, τα οποία ταξιδεύουν το χειμώνα σε όλα τα νησιά μας και στις άγονες γραμμές» είπε τονίζοντας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με την ακτοπλοΐα. «Μπορείτε να δείτε στα πενήντα ένα χρόνια της Μεταπολίτευσης αν έχει επιβιώσει έστω και ένας επιχειρηματίας ακτοπλόος στη χώρα. Κανένας. Έχουν όλοι χάσει την εταιρεία τους και πιο δραματικά πράγματα ακόμα» είπε.

Και συνέχισε: «Είναι δύσκολο επάγγελμα αυτό. Γιατί περιλαμβάνει την υποχρέωση του κράτους που είναι να διασυνδέσει τα νησιά το χειμώνα που δεν είναι τουριστικοί μήνες και άρα δεν υπάρχει κέρδος».

Παραδέχεται ότι είναι μεγάλη η αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Ο Βασίλης Κικίλιας παραδέχτηκε ότι αυξήθηκαν πολύ οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. «Το πιο βασικό είναι ότι αυξήθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια 48% τα εισιτήρια και αυτό το επωμίζεται ο κόσμος, η μέση ελληνική οικογένεια και κοινωνία» τόνισε και υπογράμμισε ότι: Όταν εγώ ανέλαβα το Υπουργείο πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχαν ανακοινωθεί από την αγορά άλλα 15% αύξηση στα εισιτήρια η οποία και τελικά δεν έγινε και φιλοδοξούμε μην γίνει ούτε φέτος. Πέρυσι βρήκαμε τον τρόπο μέσα από το Πράσινο Ταμείο να μειώσουμε κατά 50% τα λιμενικά τέλη και αυτά να αφαιρεθούν από τα εισιτήρια και ο ανταγωνισμός της αγοράς λειτούργησε και είχαμε εκπτώσεις μέχρι 32%.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα εργαλεία αυτά και άλλα θα μπουν πάλι πάνω στο τραπέζι, τόνισε εξηγώντας ωστόσο ότι είναι δύσκολο να τα υπολογίσει κανείς αυτά με ακρίβεια καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. «Μας ενδιαφέρει η κοινωνία και η οικογένεια και ο κόσμος, οι Έλληνες που θέλουν να πάνε στα νησιά τους, στο σπίτι τους, στην πατρίδα τους οι διακοπές» είπε χαρακτηριστικά

Αναμένονται νέες ροές μεταναστών – 7000 μετανάστες έτοιμοι να περάσουν από τη Λιβύη

Ερωτώμενος αν αναμένονται μετανάστες από τις τουρκικές ακτές είτε από τις ακτές της Λιβύης και της Αιγύπτου ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε καταφατικά ότι υπάρχει προφανώς μια επικινδυνότητα τονίζοντας ότι σίγουρα θα υπάρχει πίεση από τα νότια.

«Πρώτα απ’ όλα δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος από τη Λιβύη προς την προς την Κρήτη. Οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι επτά χιλιάδες παράνομοι, παράτυποι, λαθρομετανάστες είναι μαζεμένοι ήδη στις ακτές και θέλουν να περάσουν απέναντι. Στις ακτές της Λιβύης» απάντησε.

«Θυμίζω ότι Λιβύη έχει το δυτικό κομμάτι της και μια κυβέρνηση και το ανατολικό, όπως λειτουργεί. Δεν είναι η χώρα που ήταν. Και αυτό δημιουργεί πολλά-πολλά προβλήματα. Προσπαθεί το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει επικοινωνία και επαφή, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς συνδέσμους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, μειώθηκαν οι ροές του 2025 έναντι του 2024, 55%.

«Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και δείχνει ότι το Λιμενικό κάνει τη δουλειά του, ότι οι δομές υπάρχουν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και υπάρχει και μια συνεργασία με την απέναντι πλευρά. Φιλοδοξούμε να το έχουμε και με τη Λιβύη. Δεν είναι απλό. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το έχει εύκολα, ούτε η Frontex μπορεί να το έχει εύκολα. Το κατάφερε νομίζω η Ιταλία μερικώς με τη δυτική κυβέρνηση και τώρα ψάχνουμε διαύλους επικοινωνίας» κατέληξε.

Λιμενικό: Σε τι φάση βρίσκεται το πρόγραμμα Αιγίς

Αναφορικά με το πρόγραμμα Αιγίς τόνισε ότι έχουν λάβει 2.1 δισ για καναντέρ και μεσαίου τύπου ελικόπτερα, τράκτορες και χίλια διακόσια πυροσβεστικά και τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα εξοπλίζεται με δύο πλοία ανοιχτής θαλάσσης ογδονταμέτρα, πολλά πιο μικρά καταδιωκτικά, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, τεχνητή νοημοσύνη και war room στον νέο θάλαμο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Υπάρχει σχέδιο για τους Έλληνες ναυτικούς;

«Οι ναυτικοί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα πλοία και να γυρίσουν πίσω. Το ξέρουν όλοι αυτό. Προφανώς δεν μπορούν. Στα σχέδια τα οποία υπάρχουν και στο Θάλαμο Επιχειρήσεων και στο Υπουργείο Εξωτερικών για όλους τους Έλληνες, είναι μια ειδική ομάδα ναυτικών που έχουν να κάνουν με την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή και τη δυνατότητα σταδιακά να βγουν από τα στενά και, και να επιστρέψουν.

Η παγκόσμια ναυτιλία δεν μπορεί να σταματήσει να δουλεύει. Αν σταματήσει να δουλεύει θα πεινάσει ο κόσμος, θα έχουμε ενεργειακή κρίση, θα έχουμε αύξηση των πληθωριστικών τάσεων, θα ζοριστούμε ακόμα παραπάνω ως προς την ακρίβεια. Γι’ αυτό και εξακολουθούν και συρρέουν πλοία στην περιοχή» είπε.

Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση του πολέμου

«Η πρόβλεψη είναι ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις. Μιλάμε μια τεράστια περιοχή και πολλούς εμπλεκόμενους. Βλέπω ότι υπάρχει ένα ταξίδι του προέδρου Τραμπ προγραμματισμένο για το τέλος Μαρτίου, 28 Μαρτίου στην Κίνα Μέχρι Απριλίου στην Κίνα. Θα έλεγα σε θεωρητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μακριά ακόμα, ότι ίσως μέχρι τότε θα μπορούσε να υπάρχει μία βασική αποκλιμάκωση. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια συνάντηση και ένα τέτοιο ταξίδι αν δεν έχει σχεδόν μερικώς ή ολικώς λυθεί το πρόβλημα της σύρραξης» είπε ο υπουργός καταλήγοντας.