Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των Ελλήνων που διαμένουν σε χώρες του Κόλπου, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη διατήρηση σταθερής και απρόσκοπτης επικοινωνίας των πολιτών με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές.

Οι πάροχοι COSMOTE TELEKOM, Nova και Vodafone ενεργοποίησαν έκτακτα πακέτα δωρεάν υπηρεσιών για συνδρομητές που βρίσκονται σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Επιπλέον, η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει τις παροχές της σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράν, Ιράκ και Ομάν, ενώ η Vodafone περιλαμβάνει επιπλέον Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.

Τα προσφερόμενα οφέλη περιλαμβάνουν δωρεάν δεδομένα περιαγωγής (roaming), δωρεάν λεπτά ομιλίας και SMS, καθώς και δωρεάν διεθνείς κλήσεις από την Ελλάδα προς τις συγκεκριμένες χώρες. Τα μέτρα αφορούν τόσο συνδρομητές συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά κάθε διαδικασία φραγής συνδέσεων για όσους βρίσκονται στις περιοχές αυτές, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη επικοινωνία.

Συγκεκριμένα, η COSMOTE TELEKOM προσφέρει πακέτο με 300 λεπτά ομιλίας, 300 SMS και 5 GB δεδομένων σε roaming. Η Nova ενεργοποίησε, από τις 28 Φεβρουαρίου, δωρεάν roaming pass για συνδρομητές στα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, με ημερήσιο όριο 500 MB δεδομένων, 500 λεπτά ομιλίας (εισερχόμενες και εξερχόμενες) και 100 SMS. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου, παρέχεται επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω ειδικών υπηρεσιών roaming.

Η Vodafone θα πιστώσει αναδρομικά τις χρεώσεις περιαγωγής για τους συνδρομητές συμβολαίου και προσφέρει στους καρτοσυνδρομητές 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 5 GB δεδομένων για την ίδια περίοδο. Τα δωρεάν λεπτά καλύπτουν κλήσεις προς την Ελλάδα και εντός της χώρας παραμονής του συνδρομητή.

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν μέσω SMS από τις εταιρείες για τις παροχές, τις χώρες που καλύπτονται, τον τρόπο ενεργοποίησης και τον όγκο των υπηρεσιών, καθώς οι λεπτομέρειες διαφοροποιούνται ανά πάροχο.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους παρόχους και τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη επικοινωνία και η υποστήριξη των Ελλήνων πολιτών σε περίοδο αυξημένων αναγκών.