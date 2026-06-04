Η Διπλή Ανάπλαση που συντελείται στην Αθήνα έχει συνδεθεί στη συνείδηση όλων με την επίλυση του γηπεδικού του Παναθηναϊκού. Η μία (και πιο ορατή) όψη του έργου είναι η κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Τριφυλλιού στον Βοτανικό. Σύντομα, στον παρακείμενο χώρο θα κατασκευαστεί και το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη. Ωστόσο, η Διπλή Ανάπλαση σχετίζεται και με το «Απόστολος Νικολαΐδης». Αφού μετά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στον Βοτανικό, προβλέπεται η κατεδάφιση της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού και η μετατροπή της σε χώρο πρασίνου.

Το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «Prime Time» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του «Απόστολος Νικολαΐδης». Η εκπομπή έκλεισε με την πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου «Κοκκίνου – Κούρκουλας», για την αξιοποίηση του χώρου. Η πρόταση είναι ρηξικέλευθη, διότι συνδυάζει τη διατήρηση ενός σημαντικού μέρους του σκελετού του γηπέδου, ώστε να κρατηθεί ζωντανή η αθλητική μνήμη της περιοχής, με την ύπαρξη ελεύθερων χώρων άθλησης και ταυτόχρονα, τη δημιουργία ενός πάρκου για τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου, οι Θύρες 13-14, 6-7 και η κεντρική εξέδρα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν θα γκρεμιστούν. Αντιθέτως, θα συντηρηθούν για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα στατικότητας και θα αποδοθούν στον κόσμο. Κάτω από τις Θύρες 13-14 θα λειτουργήσει το κλειστό κολυμβητήριο που ήδη υπάρχει και χρήζει ανακαίνισης. Αντίστοιχα, κάτω από τις Θύρες 6-7 θα είναι ανοιχτός ο «Τάφος του Ινδού» με άλλη μορφή, για να φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ ή βόλεϊ. Οσο για την κεντρική εξέδρα επί της Αλεξάνδρας, οι χώροι από κάτω θα διατεθούν για καταστήματα, ούτως ώστε να εξοικονομηθούν έσοδα για τη συντήρηση του πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχιτεκτονικό γραφείο έχει αναλάβει τη μελέτη σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η πρόταση θα παραδοθεί στον Δήμο Αθηναίων και στους αρμόδιους φορείς για τα περαιτέρω. Αλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είχε προτείνει μία παρόμοια ιδέα, σε πιο μικρή κλίμακα βέβαια, με τη διατήρηση ενός μικρού μέρους της Θύρας 13.

Η πρόταση «Κοκκίνου – Κούρκουλας» είναι εξαιρετική, αλλά αντιτίθεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Διπλής Ανάπλασης. Το Προεδρικό Διάταγμα 3481/2006 (και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που υπέστη από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας) προβλέπει ρητά τι επιτρέπεται να χτιστεί στο οικόπεδο του «Απόστολος Νικολαΐδης», μετά την ολοκλήρωση της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό.

Καταρχάς, το ΠΔ ορίζει ότι «είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής». Συνολικής έκτασης περίπου 18 στρεμμάτων και με περιορισμένες κατασκευές.

Οι επιτρεπόμενες χρήσης γης στο οικόπεδο είναι μόνο ένα αθλητικό μουσείο – εντευκτήριο προς εκμετάλλευση από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και άλλον έναν χώρο εστίασης και αναψυχής. Επίσης, το ΠΔ επιτρέπει την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ αυτοκινήτων, μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων. Με τεχνικούς όρους, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι πολύ χαμηλός, μόλις 0,04. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη της επιφάνειας είναι στο 5% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στα 4,5 μέτρα.

Μία αλλαγή στο ΠΔ με κινδύνους

Κατά συνέπεια, για να αξιοποιηθεί ο χώρος του «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον τρόπο που προτείνει το αρχιτεκτονικό γραφείο, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος της Διπλής Ανάπλασης. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται παρέμβαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεννόηση με τον Δήμο Αθηναίων που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Εξυπακούεται πως μία ρύθμιση του ΠΔ, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να κριθεί παράνομη. Αρα και μη υλοποίηση, κάτι που σημαίνει πως το οικόπεδο μπορεί να διαμορφωθεί μόνο με βάση όσα ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Πλευρά Κρίστενσεν: «Καμία επαφή με Ελλάδα»

Ο Παναθηναϊκός ενεπλάκη σε μεταγραφικά σενάρια με τον Αντρέας Κρίστενσεν, που μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα στις 30 Ιουνίου. Μέχρι και η καταλανική εφημερίδα «Sport» αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Τριφυλλιού για τον δανό στόπερ, αν και επικαλέστηκε ελληνικές «πηγές» στο δημοσίευμά της. Τα «ΝΕΑ» επικοινώνησαν με την πλευρά του Κρίστενσεν και η απάντηση που δόθηκε ήταν πως δεν υπάρχει καμία επαφή με την Ελλάδα. Ο Κρίστενσεν έχει δεχτεί πρόταση ανανέωσης από την Μπαρτσελόνα για «1+1» χρόνια και το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι πως θα την αποδεχτεί και θα παραμείνει στη Βαρκελώνη.