Ο Δημήτρης Κουτσούμπας προχώρησε σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αναφέρθηκε σε πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσφατο περιστατικό αναχαίτισης drones στην περιοχή της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας. Η αναφορά αυτή έγινε, σύμφωνα με το in.gr, κατά τη διάρκεια ανεπίσημης συνομιλίας του με δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του στη Βουλή.

Σε ερώτηση αν η τοποθέτησή του αποτελεί προσωπική εκτίμηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε».