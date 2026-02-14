Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «ο λαός μπορεί να βγει στο προσκήνιο και να γίνει το αντίπαλο δέος στη βαρβαρότητα», μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάϊ».

Αναφερόμενος στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε ότι «έχει πει πάρα πολλά ψέματα» και πρόσθεσε πως «υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κυρία Κεραμέως, γιατί μιλάμε για την ταφόπλακα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις».

Επεσήμανε ότι, όπως είχε προτείνει το ΚΚΕ, «έπρεπε να κατοχυρωθεί ξανά και να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» ως βάση για τη διαπραγμάτευση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου μεταξύ των συνδικάτων, του ΣΕΒ και της κυβέρνησης.

«Αυτή τη στιγμή παραμένει σε πλήρη ισχύ ότι ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη Συλλογική Σύμβαση», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «αυτό το νομοσχέδιο θα πάει στα σκουπίδια, όπως πήγαν και άλλα, γιατί τα πάντα κρίνονται μέσα από την πορεία της ταξικής πάλης και των αγώνων των εργαζομένων».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «πρέπει να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις», ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «γεμάτο αστερίσκους και εξαιρέσεις υπέρ της μεγάλης εργοδοσίας».

Αναφερόμενος εκ νέου στην υπουργό Εργασίας, είπε ότι «πάλι λέει ψέματα η κ. Κεραμέως, όταν είπε ότι στη ΕΕ όλοι ψήφισαν υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, την οποία την έκανε βέβαια με τον κύριο Παναγόπουλο ως πρόεδρο της ΕΕ».

Κριτική σε άλλες πολιτικές δυνάμεις

Ο γγ του ΚΚΕ επέρριψε ευθύνες και σε άλλες παρατάξεις, λέγοντας πως «οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕ, πιεζόμενοι από την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία, την οποία υπηρετούν πολύ καλά». Συμπλήρωσε ότι «οι ίδιοι έχουν εκλέξει και τον κύριο Παναγόπουλο στην ηγεσία της ΕΕ».

Για τα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα, τόνισε ότι «φτιάχνονται για να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων». Εξήγησε ότι «η εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών γίνεται ώστε να ρέει ζεστό χρήμα προς επιχειρηματίες και σε μια συνδικαλιστική μαφία, που εκφράζεται και στο πρόσωπο του κυρίου Παναγόπουλου ως πρόεδρου της ΕΕ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν απαντά» στις ερωτήσεις για τη χρήση των κονδυλίων αυτών, υποστηρίζοντας πως «οι υπουργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά δίνονται για να χειραγωγείται το συνδικαλιστικό κίνημα».

Σχόλια για πολιτικές αντιπαραθέσεις

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Άδωνι Γεωργιάδη, μίλησε για «διάφορα σόου με οξείς χαρακτηρισμούς που χάνουν την ουσία». Όπως είπε, «και η μία η κυρία και ο άλλος ο κύριος ακολουθούν τακτική υψηλών τόνων και απαράδεκτων χαρακτηρισμών».

Σε ερώτηση αν η κυρία Κωνσταντοπούλου το κάνει «επίτηδες προς άγραν ψήφων», απάντησε «καθαρά, ξεκάθαρα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να φύγουμε από το ποιος φαίνεται δήθεν δυναμικός», σημειώνοντας πως «τα λεγόμενά της είναι στη γραμμή του συστήματος». Επισήμανε επίσης ότι «έχει διασυνδέσεις με υπουργούς της κυβέρνησης και ψηφίζει νομοσχέδιά τους».

«Οι τοποθετήσεις της είναι στη γραμμή μιας βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Αναφορές σε νέα κόμματα και πολιτικούς χώρους

Ερωτηθείς για τα υπό διαμόρφωση κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, ανέφερε ότι «δεν έχουμε δει θέσεις για όλα τα ζητήματα από την κ. Καρυστιανού» και ότι «ο δημόσιος λόγος της θυμίζει περισσότερο σκοταδισμό παρά ρεαλιστική πρόταση υπέρ των εργαζομένων».

Τόνισε πως «το κύριο ζήτημα είναι με ποιον είσαι: με το σύστημα της βαρβαρότητας ή με αυτούς που το αμφισβητούν και θέλουν να το ανατρέψουν». Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι «ριζικές, στη δικαιοσύνη, την οικονομία, τις υπηρεσίες και το κράτος».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, όπου τοποθετείται ο κύριος Τσίπρας, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο». Όπως είπε, «η σοσιαλδημοκρατία έχει πλέον ταυτιστεί με τις βασικές επιλογές της δεξιάς».

Αναφορά στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στους αγρότες που «είναι στο Σύνταγμα, συμμετέχουν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους». Όπως είπε, «η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, παρότι υπάρχουν προτάσεις τόσο από το ΚΚΕ όσο και από τους ίδιους τους αγρότες».

Περιέγραψε την κατάσταση των αγροτών λέγοντας ότι «η ανασφάλεια και τα χρέη δεν τους επιτρέπουν να καλλιεργήσουν ή να κρατήσουν τα κοπάδια τους». Αναφέρθηκε και στον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, σημειώνοντας ότι «θα ήταν σωτηρία, αλλά δεν γίνεται».

Απαντώντας στην κυβερνητική θέση ότι «ο εμβολιασμός δεν είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τα ΠΟΠ», είπε πως «δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και η κυβέρνηση το γνωρίζει». Κατέληξε λέγοντας ότι «γίνονται κρυφές συζητήσεις με υπογραφές απορρήτου για να μην τα μάθει το ΚΚΕ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «το μάθαμε εμείς όμως. Γιατί ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο».