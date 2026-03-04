Ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές, εισάγοντας ταυτόχρονα την εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού με τρεις έδρες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών, γι΄ αυτό και απαιτείται ευρεία πολιτική συναίνεση (τουλάχιστον 200 βουλευτών) προκειμένου να μπορούν οι ομογενείς του εξωτερικού να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε θα αποσυρθεί οριστικά. Αντίθετα, η διάταξη για τη νέα εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού εάν ψηφιστεί από 151 βουλευτές, θα έχει ισχύ από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο έρχεται τη Βουλή με αλλαγές που προέκυψαν από τις τρεις διακομματικές επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Κι αυτό γιατί η συνταγματικά προβλεπόμενη συναίνεση των 200 βουλευτών οδήγησε το υπουργείο Εσωτερικών να…κάνει πίσω στην υποχρεωτικότητα της επιστολικής. Έτσι ο εκλογέας κατά την υποβολή της αίτησης θα μπορεί να επιλέγει, αν θέλει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με ι) φυσική παρουσία, ιι) με επιστολική ψήφο αν στην επιθυμητή πόλη ψηφοφορία δεν συσταθεί εκλογικό τμήμα και ιιι) με επιστολική ψήφο. Παράλληλα, ο εκλογέας όταν θα επιλέξει τη φυσική παρουσία, θα πρέπει να επιλέξει και την επιθυμητή πόλη ψηφοφορίας, από τον κατάλογο των εδρών των διπλωματικών αποστολών της χώρας (πρεσβείες και προξενεία). Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός για σύσταση εκλογικού τμήματος μειώνεται από τους 40 στους 30 εκλογείς, έτσι ώστε να συσταθούν περισσότερα εκλογικά τμήματα με φυσική παρουσία.

Επιπλέον εκτός από το το νομοσχέδιο έρχονται και αλλαγές στην ονομασία μεγάλων εκλογικών περιφερειών της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, η Α’ Αθηνών μετονομάζεται σε εκλογική περιφέρεια Δήμου Αθηναίων ενώ απαλείφεται το Β1, Β2,Β3 από τις εκλογικές περιφέρειες Βόρειου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών. Τέλος, απαλείφεται και το Α’ και Β’ από τις περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

