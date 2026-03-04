Λίγο μετά τις 10:00, οι νεαροί αθλητές έφτασαν στην πόλη και στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, όπου τους περίμεναν οι οικογένειές τους και εκπρόσωποι του συλλόγου.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, τα παιδιά αγκάλιασαν τους δικούς τους ανθρώπους, βάζοντας τέλος στην αγωνιώδη περιπέτεια των τελευταίων ημερών.

Η αποστολή της Κ18 επέστρεψε οδικώς από την Κωνσταντινούπολη, στην οποία είχε μεταβεί με πτήση τσάρτερ από το Άμπου Ντάμπι και έφτασε αργά χθες το βράδυ.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονταν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το τουρνουά του EuroLeague NextGen, το οποίο διακόπηκε μετά τα πλήγματα του Ιράν στην περιοχή. Από το Σάββατο η ομάδα παρέμενε αποκλεισμένη στο Άμπου Ντάμπι, μέχρι που χθες βρέθηκε λύση για την ασφαλή επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη.