Η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκητο πρωί της Τετάρτης, έπειτα από πολυήμερο εγκλωβισμό στο Άμπου Ντάμπι, εξαιτίας της πολεμικής έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Δημοφιλή
- 1
Βομβαρδισμοί στο Ιράν: Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους Κρουζ – Η Τεχεράνη χτύπησε προξενείο στο Ντου
- 2
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο - Απογειώθηκαν ελληνικά F-16
- 3
Κύπρος: Φτάνουν για τους μισούς τα καταφύγιαι προβλήματα έχουν λόγω παλαιότητας
- 4
Αρκάς: «Δεν είναι αντίφαση, είναι διαστροφή»
- 5
Κύπρος: Επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» η πτήση 902 της AEGEAN από Λάρνακα
- 6
Καταφύγια, σειρήνες και απόρρητοι χάρτες: Πού θα προστατευτούν οι πολίτες αν σημάνει συναγερμός
- 7
Υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν χερσαία εισβολή στο Ιράν;
- 8
Τέλος στην περιπέτεια της Κ-18 του Άρη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη
- 9
Στρατηγός Φλώρος: Είμαστε στην έναρξη του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου
- 10
Παγκόσμιος συναγερμός: Ενεργειακό σοκ άνευ προηγουμένου – Ο πόλεμος τινάζει στον αέρα τις αγορές
Ξεκίνησε οδικώς από Κωνσταντινούπολη η Κ-18 του Αρη
Νωρίς το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «κιτρινόμαυρων», μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι
Euroleague: Στρατηγικό σχέδιο 2,5 δισ. και πιθανή συνεργασία με NBA Europe
Η Euroleague μπαίνει σε νέα εποχή, με στόχο να ενισχύσει την εμπορική της αξία, υπό την ηγεσία του νέου CEO, Τσους Μπουένο, ο οποίος διαδέχεται τον Παούλιους Μοτιεγιούνας. Το νέο στρατηγικό σχέδιο της λίγκας προβλέπει άντληση περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ανανέωση γηπέδων, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση […]
Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν το παράθυρο στο πούλμαν της Ατλέτικο πριν το ντέρμπι
Η ρεβάνς για τα ημιτελικά του Copa del Rey ξεκίνησε με ένταση, καθώς το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε στο Καμπ Νου με σπασμένο παράθυρο, ύστερα από ρίψη αντικειμένων από μερίδα οπαδών της Μπαρτσελόνα. 💥 Informa @RuizAntonito ⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol! 🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna […]
Αποκαλύφθηκε η επίσημη αφίσα του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά
Η FIFA αποκάλυψε την επίσημη αφίσα του Μουντιάλ 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης. Το εικαστικό έργο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της συλλογής αφισών για το τουρνουά και συνδυάζει πολιτιστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η διοργάνωση […]