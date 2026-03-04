Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στις Αρχές, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε κτίριο του Εφετείου Αθηνών. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας, που έσπευσαν στο σημείο για έρευνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε περίπου στις 10:45 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο. Ο δράστης δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ενδεχόμενη έκρηξη, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ αναμένεται η άφιξη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου.

Το τηλεφώνημα ήρθε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.