Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11:00 το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας, ύστερα από τηλεφώνημα που περιείχε απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δικαστικό υπάλληλο, ενημερώνοντάς τον για την υποτιθέμενη απειλή. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στον αποκλεισμό του Δικαστικού Μεγάρου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένο έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.